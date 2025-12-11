Unter Raimanns Schutz: Rivers als Großvater vor NFL-Comeback

Von: APA/dpa

Fast fünf Jahre nach seinem letzten NFL-Spiel steht Quarterback Philip Rivers vor einem unerwarteten Comeback. Die Verletztenmisere der Indianapolis Colts des Wieners Bernhard Raimann könnte den 44-Jährigen am Sonntag im Gastspiel bei den Seattle Seahawks direkt auf den Platz katapultieren. Rivers, seit gut einem Jahr Großvater, hat vorerst für den Trainingskader unterschrieben. Chefcoach Shane Steichen will die Trainingswoche abwarten, bevor er eine Entscheidung trifft.

Quarterback Daniel Jones riss sich am Wochenende die Achillessehne, sein Ersatzmann Riley Leonard verletzte sich beim 19:36 gegen die Jacksonville Jaguars ebenso. Anthony Richardson ist schon die ganze Saison wegen eines Knochenbruchs keine Option – also läutete am Montag Rivers’ Telefon. Am Mittwoch stand er erstmals auf dem Trainingsplatz. “Ich weiß, dass es ein Risiko gibt, dass etwas passiert oder auch nicht passieren wird. Aber der einzige Weg, das herauszufinden, ist, es zu probieren”, sagte Rivers.

Körperlicher Zustand als Fragezeichen

Sein bisher letztes NFL-Spiel hat der Routinier am 9. Jänner 2021 für die Colts im Play-off gegen die Buffalo Bills (24:27) bestritten. Wie gut er in Form ist, weiß Rivers, der zehn Kinder und mittlerweile auch ein Enkelkind hat, fünf Jahre später selbst nicht. Das gilt auch für sein Gewicht, wie er in seinem ersten Gespräch mit Reportern behauptete. “Es ist auf jeden Fall nicht das gleiche wie zum Zeitpunkt meines Karriereendes”, sagte Rivers. “Aber: Ich bin noch nie jemandem davongelaufen.”

Rivers hatte zuletzt als Football-Trainer einer High School gearbeitet. Er kann auf mehr als 400 Touchdown-Pässe in der NFL verweisen. Den Großteil seiner Karriere, nämlich 16 von 17 Saisonen, hatte Rivers bei den San Diego/Los Angeles Chargers verbracht – und dort bereits mit Steichen, damals Quarterback-Coach, zusammengearbeitet. Die Colts führte Rivers 2020 zum eigentlichen Abschluss seiner Laufbahn noch einmal in die Play-offs. Seither hat “Indy” die K.o.-Phase nicht mehr erreicht.

Play-off-Chance lebt

Indianapolis hat nach einem starken Saisonstart die jüngsten drei Partien verloren. Mit einer Saisonbilanz von 8:5 hat das Raimann-Team aber immer noch Chancen auf den Play-off-Einzug. Rivers soll seinem alten Team und dem vier Jahre jüngeren Steichen helfen, das Ziel zu erreichen. Allerdings ist weiterhin auch Leonard eine Option als Spielmacher. Der 23-jährige Rookie trainierte nach seiner Knieblessur bereits wieder.

Steichen hatte Raimann und Co. am Mittwoch entgegen der üblichen Gepflogenheiten ein volles Training verordnet, um Rivers schnellstmöglich zu integrieren. “Wir werden sehen, wie die Woche läuft und dann am Ende der Woche eine Entscheidung treffen”, sagte der Chefcoach zur Quarterback-Situation. Raimann wird in Seattle als Left Tackle entweder einen Comeback-Opa oder einen NFL-Neuling beschützen. Sein Team hofft dennoch auf die Trendwende.