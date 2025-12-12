Unterweger und Botet sind die Einzel-Sieger

Von: Ivd

Ridnaun – Der Donnerstag brachte in Ridnaun den Wettkampfauftakt des IBU Cups mit sich. Auf dem Programm standen mit den Einzel-Wettbewerben der Herren und Damen gleich zwei anstrengende Herausforderungen. Zu den Siegern kürten sich der Österreicher Dominic Unterweger und die Französin Paula Botet. Überhaupt nicht in Fahrt kamen zum Auftakt die Südtiroler Biathletinnen.

Für die Damen standen am Donnerstag 15 Kilometer in der Ridnauner Loipe sowie je zwei Liegend- und Stehendanschläge auf dem Programm – ein langes und hartes Rennen, was sich insbesondere am Schießstand abzeichnete. Nur wenige Athletinnen brachten alle 20 Schüsse auf ihr Ziel. Entscheidend war also auch die Laufleistung. Eine starke Vorstellung auf den Skiern zeigte die Französin Paula Botet. Die 24-Jährige schoss zwar zwei Mal daneben, holte sich mit der Zeit von 42.24,5 Minuten aber den Sieg bei den Damen. „Dieser Sieg kommt für mich unerwartet, denn ich mag das Einzel-Format überhaupt nicht, das dauert mir zu lange. Deshalb freue ich mich aber umso mehr“, sagte sie im Siegerinterview.

Mit dem Sieg holte sich Botet auch das grüne Trikot für die Gesamtführung im IBU Cup, welches zuvor die Schwedin Anna-Karin Heijdenberg trug. Die wurde in Ridnaun Fünfte mit der Zeit von 43.14,0 Minuten und zwei Fehlschüssen. Das Podest wurde von einer weiteren Französin, Voldiya Galmace Paulin (42.47,8 Minuten / zwei Fehler) und der Österreicherin Lara Wagner aus Kitzbühel (42.48,4 Minuten / ein Fehler) komplettiert. In die Siegerzeremonie schafften es außerdem die Schwedin Emma Nilsson als Vierte (43.12,5 Minuten / ein Fehler) und die Dänin Anne De Besche (43.25,3 Minuten), welche eine der wenigen Biathletinnen war, die alle 20 Schüsse traf.

Die Südtiroler Biathletinnen versäumten eine Top-Platzierung hingegen am Schießstand. Die Antholzerin Linda Zingerle schoss insgesamt acht Mal daneben, was ihr Platz 79 einbrachte und die Bruneckerin Gaia Brunello, die für Brasilien startet, beendete das Rennen mit vier Schießfehlern auf Rang 77. Ganz schlecht lief es für die Lokalmatadorin Birgit Schölzhorn aus Sterzing, der 21-Jährigen passierte ein Crossfire-Missgeschick am zweiten Anschlag, woraufhin sie sich aus dem Wettkampf zurückzog. Auch die anderen Italienerinnen hatten keinen guten Tag erwischt, die beste Platzierung erreichte Martina Trabucchi mit Rang 29.

Ein Tiroler gewinnt das Herren-Einzel

Bereits am Vormittag stieg im Biathlonzentrum von Maiern das Einzel der Herren, welches mit der Länge von 20 Kilometern und vier Abstechern am Schießstand eine echte Herausforderung darstellte. Dank einer fehlerfreien Leistung am Schießstand setzte sich ein Tiroler durch: Der Österreicher Dominik Unterweger kürte sich zum Sieger des ersten Herren-Wettkampfs beim IBU Cup in Ridnaun. Der 26-Jährige aus St. Johann, dessen Freundin die Antholzer Biathletin Rebecca Passler ist, freute sich nach der Siegerehrung über seinen ersten Sieg im IBU Cup, nachdem er die gesamte vergangene Saison aufgrund von Rückenproblemen aussetzen musste: „Ich habe von Anfang an Vollgas gegeben. Die 20 Treffer am Schießstand waren dann entscheidend. Ich freue mich sehr über diesen Sieg, er ist die Belohnung für die harte Arbeit, die ich hinter mir habe, um wieder zurückzukommen.“

Unterweger hatte mit der Siegerzeit von 49.57,1 Minuten am Ende einen Vorsprung von 30,5 Sekunden auf den Norweger Kasper Kalkenberg (50.27,6), der zwei Mal danebengeschossen hatte und dadurch mit Platz zwei Vorlieb nehmen musste. Das Podium komplettierte der Schwede Henning Sjokvist, der das Ziel nach 50.34,2 Minuten überquerte und wie Unterweger keinen Schuss danebensetzte. Bei der Blumenzeremonie mit dabei waren auch der Franzose Damien Levet als Vierter (50.43,7 Minuten / ein Fehler) und die Tschechen Petr Hak als Fünfter (51.20,0 Minuten / kein Fehler) und Tomas Mikyska als Sechster (51.29,1 Minuten / zwei Fehler). Bester Italiener wurde Marco Barale, der das Rennen mit einem Schießfehler auf Platz 17 abschloss.

Weiter geht es beim IBU Cup in Ridnaun am Freitag mit einem offiziellen Training, bei welchem sich die Biathleten für das Wochenende vorbereiten können. Das bringt am Samstag je einen Sprint der Damen und Herren, ehe am Sonntag die abschließenden Verfolgungen der Damen und Herren auf dem Programm stehen.