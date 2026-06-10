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In Orlando musste Gewitterwarnung ausgegeben werden

Unwetter stört Englands WM-Generalprobe in Orlando

Mittwoch, 10. Juni 2026 | 21:28 Uhr
In Orlando musste Gewitterwarnung ausgegeben werden
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/RICH STORRY
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Von: apa

Wegen eines heftigen Unwetters kann die WM-Generalprobe der englischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Costa Rica nicht wie geplant angepfiffen werden. Der Anstoß in Orlando im US-Bundesstaat Florida wurde zunächst um eine Stunde verschoben. Ursprünglich sollte die Begegnung um 22.00 Uhr MESZ beginnen. Auf Videos und Fotos aus dem Stadion in den sozialen Netzwerken waren starke Regenfälle und Blitze zu sehen.

England trifft zum WM-Auftakt am Mittwoch nächste Woche auf Kroatien. Orlando ist bei der WM kein Spielort.

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