Upper Austria Ladies wechselt 2026 in den April und auf Sand

Montag, 25. August 2025 | 11:46 Uhr
APA/APA/BARBARA GINDL/Archivbild/BARBARA GINDL
Von: apa

Das Linzer WTA-Turnier Upper Austria Ladies wechselt 2026 vom Hartplatz-Termin im Februar in den April und auf Sand. Der Event wird im Linzer Design Center als Hallenturnier gespielt und läutet mit Beginn am Ostersonntag, 5. April, die europäische Sandplatz-Saison ein. Damit erhält das WTA500-Event wohl mehr Bedeutung, als es bisher direkt nach den Australian Open der Fall gewesen ist. Eine leichte Verschiebung des ersten Jahres-Majors war auch der Grund für den neuen Termin.

In Absprache mit der WTA wurde daraufhin die Woche 5. bis 12. April als neuer Termin festgelegt, wie die Organisatoren um Turnierdirektorin Sandra Reichel am Montag per Aussendung mitteilten. Es ist bei der 35. Auflage die erstmalige Austragung des Turniers auf Sand. “Für uns ist das eine großartige Nachricht”, meinte Reichel, auch erfreut über den Termin in der Woche vor dem Stuttgarter 500er-Turnier. “Dies wird sich definitiv auf die Qualität des Spielerinnenfeldes auswirken.”

Positiv sieht die 54-Jährige zudem, dass durch den Ostermontag ein wohl an Zuschauern starker Feiertag dazukommt: “Dazu werden wir für die Fans sicher auch noch die eine oder andere Oster-Überraschung bereithalten.” Ihr Vater und Turniergründer Peter Michael Reichel meinte: “Es ist eine große Chance, den Tennisstandort Linz weiter zu stärken. Die Fans können sich auf absolutes Weltklasse-Sandplatztennis im Design Center, das erneut die Bühne für Österreichs größtes Frauensport-Event bietet, freuen.”

