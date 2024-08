US-Basketballer marschieren ins Halbifnale

Von: APA/dpa

Den US-Basketball-Männern fehlen nur noch zwei Siege zum fünften Olympia-Gold in Folge. Angeführt von Devin Booker (18 Punkte) und Anthony Edwards (17) feierte die Startruppe am Dienstagabend einen klaren 122:87 (63:36)-Erfolg über Brasilien und zog völlig ungefährdet ins Semifinale ein. Die USA treffen nun auf Serbien, das Australien erst in der Verlängerung mit 95:90 ausgeschaltet hatte.

Nach dem Gold-Coup der deutschen 3×3-Spielerinnen kämpfen auch die Männer in der klassischen Basketball-Variante bei den Olympischen Spielen um die Medaillen. Die Deutschen besiegten in der Bercy Arena Griechenland nach mühevollem Beginn 76:63 und stehen damit erstmals bei Sommerspielen im Halbfinale. Franz Wagner war mit 18 Zählern bester Werfer des Weltmeisters. Nun geht es am Donnerstag gegen Gastgeber Frankreich.

Nach einer mühevollen Anfangsphase, in der NBA-Star Giannis Antetokounmpo einige spektakuläre Dunks zeigte, ging Deutschland nach der Halbzeit immer deutlicher in Führung und geriet nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Frankreich stellte sich nach den Gruppenspielen in Lille erstmals im Osten von Paris dem Heimpublikum und bezwang Kanada mit 82:73.