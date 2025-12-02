Aktuelle Seite: Home > Sport > US-Präsident Trump kommt zu Fußball WM-Auslosung am Freitag
Trump hofiert Infantino wohl auch wegen Friedenspreis

US-Präsident Trump kommt zu Fußball WM-Auslosung am Freitag

Dienstag, 02. Dezember 2025 | 09:04 Uhr
Trump hofiert Infantino wohl auch wegen Friedenspreis
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/WIN MCNAMEE
Schriftgröße

Von: APA/dpa

US-Präsident Donald Trump wird am Freitag an der Gruppenauslosung zur Fußballweltmeisterschaft in Washington teilnehmen. Das gab Regierungssprecherin Karoline Leavitt am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus bekannt. “Am Freitag wird Präsident Trump an der Auslosung zur Endrunde der Weltmeisterschaft im Kennedy Center teilnehmen”, sagte sie vor Journalisten. Zuletzt war spekuliert worden, dass Trump den neuen Friedenspreis des Weltverbandes FIFA erhalten könnte.

Ob der 79 Jahre alte Republikaner aber nur Gast sein wird oder bei der rund zweistündigen Show auch eine aktive Rolle dabei einnimmt, ließ Leavitt offen. Die USA sind mit elf Städten im kommenden Sommer gemeinsam mit Mexiko und Kanada Gastgeber der größten Fußball-WM der Geschichte mit 48 teilnehmenden Ländern, darunter Österreich. Trump hatte zuletzt Mitte November FIFA-Präsident Gianni Infantino wiederholt im Weißen Haus empfangen.

Dabei wurde der sogenannte “FIFA-Pass” vorgestellt, mit dem Fans mit Tickets für die WM bei Terminen für US-Visa bevorzugt behandelt werden sollen. Zugleich hatte der US-Präsident dabei erneut Städten, die von den Demokraten regiert werden, mit dem Entzug von WM-Spielen gedroht und dafür Sicherheitsbedenken angeführt. Insbesondere hatte er Los Angeles und Seattle ins Visier genommen.

