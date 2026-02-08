Aktuelle Seite: Home > Sport > US-Star Vonn bei Olympia-Abfahrt in Cortina frÃ¼h gestÃ¼rzt
Sonntag, 08. Februar 2026 | 13:16 Uhr
Vonn wurde mit dem Hubschrauber abtransportiert
APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT
Von: apa

Skistar Lindsey Vonn ist bei ihrem Versuch, noch einmal Olympia-Gold in der Abfahrt zu holen, bereits wenige Sekunden nach ihrem Start gestürzt. Die US-Amerikanerin, die mit 41 Jahren und trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie als eine der Favoritinnen galt, wurde am Sonntag auf der Olimpia delle Tofane in Cortina d’Ampezzo noch vor der ersten Zwischenzeit ausgehebelt und schlug danach auf der Piste auf. Ihre Skier lösten sich bei der Landung nicht von den Schuhen.

Vonn wurde direkt auf der Piste erstversorgt, eine längere Unterbrechung war die Folge. Ein Helikopter barg anschließend die Verletzte. Zum Zeitpunkt des Sturzes lag Vonns Landsfrau, Weltmeisterin Breezy Johnson, voran.

Erst unter der Woche hatte Vonn die Öffentlichkeit über ihren jüngsten Kreuzbandriss informiert und mitgeteilt, dass sie dennoch in Cortina starten wolle. Zugezogen hatte sie sich die Verletzung am Wochenende davor bei einem Sturz in Crans-Montana. 2019 hatte Vonn bei der WM in Aare ihre Karriere schon für beendet erklärt, entschied sich aber 2024 zu einem Comeback.

