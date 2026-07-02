USA sicher ins Achtelfinale, England, Belgien schwitzen

Von: apa

Keine Überraschungen hat der Mittwochabend bzw. die Nacht auf Donnerstag bei der Fußball-WM gebracht. England drehte dank eines Doppelpacks von Harry Kane die Partie gegen die DR Kongo und steht dank eines 2:1-Siegs im Achtelfinale. Dort findet sich auch Belgien dank eines 3:2-Erfolgs über den Senegal wieder, die Roten Teufel jubelten nach 0:2-Rückstand in der Verlängerung. Ihr nächster Gegner sind die USA, die in Unterzahl Bosnien-Herzegowina mit 2:0 schlugen.

Die USA waren vor 68.827 Zuschauern in Santa Clara das tonangebende Team und belohnten sich dank Folarin Balogun (45.) noch vor der Pause. Bosnien konnte auch nach Seitenwechsel und einer unglücklichen Roten Karte für Balogun (64.) nicht zulegen und ließ mit Ausnahme der Nachspielzeit jegliche Gefahr vermissen. Ein direkter Freistoß von Malik Tillman (82.) brachte schließlich die Entscheidung, nach Kanada und Mexiko ist auch der dritte Gastgeber weiter. Die Auswahl von Trainer Mauricio Pochettino bekommt es am kommenden Dienstag (2.00 Uhr MESZ) in Seattle mit Belgien zu tun.

Wesentlich härter tat sich England. Das Team von Trainer Thomas Tuchel geriet vor 68.000 Fans in Atlanta durch Brian Cipenga (7.) früh in Rückstand und suchte lange nach einer passenden Antwort. Die lieferte schließlich Kane, der in der 75. und 86. Minute mit seinen WM-Toren vier und fünf die Wende perfektmachte. Nächster Gegner der Three Lions ist in der Nacht auf Montag (2.00 Uhr) Co-Gastgeber Mexiko in Mexiko-Stadt.

Belgien am letzten Drücker weiter

Ebenfalls schwer zu kämpfen hatte Belgien. Die Roten Teufel liefen vor 66.925 Zuschauern in Seattle nach Gegentoren von Habib Diarra (24.) und Ismaila Sarr (51.) völlig zurecht lange einem Rückstand nach. Mit einer Leistungssteigerung im Finish zogen sie aber den Kopf noch aus der Schlinge. Der 33-jährige “Joker” Romelu Lukaku (86.) mit seinem 92. Länderspieltor und Youri Tielemans (89.) schossen den Weltranglistenzehnten in die Verlängerung, in der ein umstrittener Elfmeter, den Tielemans verwertete, die Entscheidung brachte (125.).