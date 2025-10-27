Aktuelle Seite: Home > Sport > Van Veen kürt sich zum jüngsten Darts-Europameister
Van Veen bejubelt den EM-Titel

Van Veen kürt sich zum jüngsten Darts-Europameister

Montag, 27. Oktober 2025 | 08:52 Uhr
Van Veen bejubelt den EM-Titel
APA/APA/dpa/Bernd Thissen
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Nicht einmal eine verletzte Wurfhand hat Gian van Veen auf dem Weg zum jüngsten Europameister der Darts-Geschichte stoppen können. Der Niederländer hatte sich am Sonntag im packenden Halbfinale gegen Landsmann Michael van Gerwen an einem seiner scharfen Pfeile geschnitten. Nur wenige Stunden später feierte der 23-Jährige in Dortmund den größten Erfolg seiner Karriere. Er besiegte im Finale den Engländer Luke Humphries auf dramatische Art 11:10.

“Ich werde diesen Moment nie vergessen. Es ist unglaublich, meinen ersten großen Titel in Deutschland zu gewinnen. Was für eine Nacht”, sagte van Veen. Er erhält für den Triumph 120.000 Pfund (etwa 138.000 Euro). Der Youngster verbesserte sich in der Weltrangliste zudem um acht Plätze und ist knapp zwei Monate vor der WM auf Rang sieben angekommen. Humphries indes zeigte sich “am Boden zerstört”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bürger fordern: “Gebt ihm seine Parkbank zurück”
Kommentare
61
Bürger fordern: “Gebt ihm seine Parkbank zurück”
Experte: Deutschlands Wirtschaft “im Niedergang”
Kommentare
29
Experte: Deutschlands Wirtschaft “im Niedergang”
Zugführer wird im Pustertal massiv beleidigt und bedroht
Kommentare
26
Zugführer wird im Pustertal massiv beleidigt und bedroht
Demos gegen Merz-Äußerung zu Migration in deutschen Städten
Kommentare
21
Demos gegen Merz-Äußerung zu Migration in deutschen Städten
Fallen für Wanderer am Gardasee ausgelegt
Kommentare
20
Fallen für Wanderer am Gardasee ausgelegt
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 