Aktuelle Seite: Home > Sport > Vancouver Canucks besiegen bei Rossi-Debüt New Jersey Devils
Rossi durfte mit seinem Debüt für die Canucks zufreiden sein

Vancouver Canucks besiegen bei Rossi-Debüt New Jersey Devils

Sonntag, 14. Dezember 2025 | 21:08 Uhr
Rossi durfte mit seinem Debüt für die Canucks zufreiden sein
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ANDREW MORDZYNSKI
Schriftgröße

Von: apa

Zwei Tage nach seinem Transfer hat Marco Rossi einen erfolgreichen Einstand bei den Vancouver Canucks gefeiert. Die Kanadier gewannen am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit dem 24-jährigen Vorarlberger bei den New Jersey Devils 2:1 (2:0,0:1,0:0). Rossi traf bei seinem Comeback nach einmonatiger Verletzungspause einmal nur die Stange (26.) und war mitverantwortlich für das effiziente und entscheidende Powerplay des Liga-Schlusslichts.

Rossi führte als Center die erste Linie mit den Flügeln Jake DeBrusk und Brock Boeser an und kam in der ersten Powerplay-Formation zum Einsatz. Die sorgte für einen Traumstart der Canucks, DeBrusk traf nach 61 Sekunden. Auch die zweite Überzahl verwertete die Mannschaft von Trainer Adam Foote.

Verteidiger Zeev Buium, der im Zuge des Transfers von Quinn Hughes mit Rossi und Liam Öhgren von Minnesota gekommen war, traf mit seinem Schuss Devils-Verteidiger Brenden Dillon, von dem der Puck ins Tor sprang (7.). Rossi hatte nach den Strafen beide Bullys gewonnen und damit dafür gesorgt, dass die Canucks in Überzahl gleich Druck ausüben konnten.

Stangenschuss von Rossi

Kurz nach dem Anschlusstreffer von Luke Hughes (25.) fehlten Rossi bei einem Stangenschuss nur Zentimeter für seinen fünften Saisontreffer (26.). Die Devils machten danach viel Druck, konnten Torhüter Thatcher Demko aber nicht mehr bezwingen. Für Rossi, der bei den Canucks die Rückennummer 93 trägt, war es nicht nur das Debüt für Vancouver, sondern auch ein Comeback. Der Stürmer hatte wegen einer am 11. November erlittenen Unterkörperverletzung seither pausieren müssen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Kommentare
74
Backzeit ohne Preissturz: Warum Butter in Südtirol teuer bleibt
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
Kommentare
61
Trump will EU spalten – und will mit Italien anfangen
Olympia-Zitterpartie in Italien
Kommentare
29
Olympia-Zitterpartie in Italien
Süd-Tiroler Freiheit mit Fake-News-Vorwürfen konfrontiert
Kommentare
27
Süd-Tiroler Freiheit mit Fake-News-Vorwürfen konfrontiert
Trient: Gastwirte wegen “Pinkel-Gäste” verzweifelt
Kommentare
26
Trient: Gastwirte wegen “Pinkel-Gäste” verzweifelt
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen
Ab 11. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 