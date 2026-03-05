Aktuelle Seite: Home > Sport > Vancouver verliert trotz Tor und Assist von Rossi
Donnerstag, 05. März 2026 | 09:50 Uhr
Marco Rossi erstmals mit Tor und Assist für Vancouver
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRUCE BENNETT
Von: apa

Trotz eines Treffers zum 1:1 und einem Assist hat Marco Rossi am Mittwoch in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL mit den Vancouver Canucks verloren. Die Kanadier mussten sich auf eigenem Eis den Carolina Hurricanes mit 4:6 beugen. Eine Heimniederlage erlitt auch Marco Kasper mit seinen Detroit Red Wings. Nach einer 3:1-Führung mussten die Gastgeber gegen die Vegas Golden Knights in die Verlängerung, in der Tomas Hertl in der 3. Minute den 4:3-Sieg der Knights fixierte.

Rossi hält nun in dieser Saison bei insgesamt sechs Toren und elf Assists. Der Center war Mitte Dezember von den Minnesota Wild zu den Canucks transferiert worden. Der 24-jährige Vorarlberger hatte dann eineinhalb Monate verletzt pausieren müssen. Ein Tor und ein Assist in einem Match waren ihm bei seinem neuen Team bisher noch nicht gelungen. Bei den Hurricanes war Nikolaj Ehlers mit einem Hattrick Matchwinner.

