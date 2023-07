Vater und Sohn jubeln nach Medaillengewinnen in Rapallo

Rapallo – Alexander Lang (48) und sein Sohn Robin Lang (14) haben auf der Betonanlage in Rapallo in Ligurien eine erfolgreiche Minigolf-Italienmeisterschaft hinter sich gebracht. Robin Lang aus Algund konnte dabei seine Italienmeistertitel in der U15-Einzelwertung und in der U19-Teamwertung aus dem Vorjahr mit einer sehr guten Leistung erfolgreich verteidigen.

Der 14-jährige Algunder, der wie sein Vater für den GSP Vergiate spielt, hat seine Altersklasse klar beherrscht. Nach sechs Runden setzte er sich wie im letzten Jahr mit 178 Schlägen vor seinem Vereinskollegen Mirko Pierozzi (189) und Emiliano Aloi (Novi Ligure/205) durch. Robin freut sich schon auf seinen Einsatz im August bei der Jugend-EM in Vergiate (Provinz Varese).

Alexander Lang hat hingegen in der Senioren-Wertung mit 169 Schlägen als Vierter hinter Maurizio Palmiro Zini (Cusano Milanino/165), Gioachino Richiuto (Amatese/168) und Andrea Bergaglio (Cusano Milanino/168) eine Medaille nur um einen Schlag verpasst. In der Teamwertung der Senioren gab es für ihn mit GSP Vergiate I nach Bronze im Vorjahr diesmal Silber.

„Mit meiner Leistung in Rapallo bin ich sehr zufrieden. Schade, dass ich das Podium nur um einen Schlag verpasst habe. Ich freue mich schon auf meinen Einsatz bei der Senioren-EM im August in Portugal“, sagte Alexander Lang. Die übrigen drei Südtiroler konnten nicht ganz mithalten. Dieter Kaufmann (Terenten) belegte bei den Senioren Platz 25, Julian Müller (Naturns) in der U19 Platz fünf und Stefan Zischg (Naturns) bei den Herren Platz neun.

Einzelwertungen (sechs Runden)

Herren: 1. Emanuele Mirko Prestinari 160 Schläge; 2. Paolo Porta 163; 3. Mattia Aclasto (alle 3 Novi Ligure) 171; 9. Stefan Zischg (Naturns) 191. Senioren (Über 45 Jahre): 1. Maurizio Palmiro Zini (Cusano Milanino) 165; 2. Gioacchino Ricchiuto (Amatese) 168; 3. Andrea Bergaglio (Cusano Milanino) 168; 4. Alexander Lang (Algund/Vergiate) 169; 25. Dieter Kaufmann (Terenten) 156 (5 Runden). U19: 1. Marco Broggi (Amatese) 164; 2. Valerio Marcoaldi (Vergiate) 175; 3. Matteo Diotti (Amatese) 179; 5. Julian Müller (Naturns) 203. U15: 1. Robin Lang (Algund/GSP Vergiate) 178; 2. Mirko Pierozzi (Vergiate) 189; 3. Emiliano Aloi (Novi Ligure) 205.

Mannschaftswertung (5 Runden)

Senioren (Über 45 Jahre): 1. MC Cusano Milanino I 430 Schläge; 2. GSP Vergiate I mit Alexander Lang 441; 3. MC Cusano Milanino II 444. Jugend (U19): 1. GSP Vergiate mit Robin Lang 445; 2. MC Amatese 459; 3. MMC Tigullio 600.