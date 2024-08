Vater von Barca-Star Yamal nach Stichattentat im Krankenhaus

Von: APA/Reuters/dpa/AFP

Der Vater des spanischen Fußball-Jungstars Lamine Yamal ist am Mittwochabend in seiner Heimatstadt Mataro, rund 30 Kilometer nordöstlich von Barcelona, niedergestochen worden. Entsprechende Medienberichte bestätigte die katalanische Regionalpolizei am Donnerstag. Mounir Nasraoui befindet sich mit Stichverletzungen im Krankenhaus, laut dem spanischen Rundfunksender TVE aber nicht in Lebensgefahr. Drei Verdächtige wurden laut Polizeiangaben wegen versuchten Mordes festgenommen.

Der Angriff hatte sich laut einem Polizeisprecher gegen 21.10 Uhr auf einem Parkplatz im Viertel Rocafonda ereignet, wo auch Yamal aufgewachsen ist. Nasraoui sei mit mehreren Männern in Streit geraten, als er seinen Hund ausgeführt hatte, berichtete die Regionalzeitung “La Vanguardia” unter Berufung auf offizielle Quellen. Die Männer seien wenig später zurückgekehrt und hätten ihn attackiert. Er sei von diesen beschimpft und mit Wasser beworfen worden, als er auf der Straße spazierte, habe Yamals Vater bei der Polizei angegeben.

Ein vierter Mann befinde sich ebenfalls bereits in Polizeigewahrsam, berichtete TVE am Donnerstag. Nasraoui habe demnach bei dem Angriff zwei Stichverletzungen im Unterleib und eine in der Brust erlitten. Er wurde noch in der Nacht auf die Intensivstation eines Spitals in Badalona gebracht. Dort befand er sich am Donnerstag “in einem ernsten, aber stabilen Zustand”, hieß es in dem Bericht. Zum Zeitpunkt einer möglichen Entlassung aus dem Krankenhaus gab es vorerst keine Angaben.

Yamal spielt seit seiner Kindheit für den FC Barcelona. Mit dem spanischen Nationalteam hatte er bei der EM in Deutschland im Juli einen Tag nach seinem 17. Geburtstag den Titel geholt – und war damit zum jüngsten Europameister der Geschichte avanciert. Der Offensivmann war die große Entdeckung des Turniers und wird als “Wunderkind” gefeiert. Er zelebriert seine Tore, indem er mit den Händen die Zahlenfolge 304 formt – in Anspielung auf die Postleitzahl des Stadtteils, in dem er aufgewachsen ist.

Sein Vater und seine Großmutter leben immer noch in Rocafonda. Nasraoui wurde während der EM durch mehrere Interviews mit spanischen Medien und Unterstützungspostings für seinen Sohn in den sozialen Netzwerken bekannt.