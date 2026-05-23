Vegas Golden Knights führen im NHL-Halbfinale 2:0

Von: apa

Die Vegas Golden Knights haben in der NHL auch das zweite Halbfinalspiel gegen die Colorado Avalanche auswärts gewonnen. Die Gäste siegten am Freitag in Denver 3:1. Titelfavorit Colorado führte dank Ross Coltons Treffer im Startdrittel bis zur 50. Minute, kassierte aber noch drei Tore. Matchwinner für die Golden Knights war der Russe Iwan Barbaschew, der den Ausgleich vorbereitete und die weiteren Tore erzielte. In den nächsten beiden Spielen hat Las Vegas Heimvorteil.