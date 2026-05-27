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Jubel in Las Vegas

Vegas Golden Knights nach 4:0 gegen Colorado im NHL-Finale

Mittwoch, 27. Mai 2026 | 08:50 Uhr
Jubel in Las Vegas
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ETHAN MILLER
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Von: APA/sda

Die Vegas Golden Knights sind auf kürzestem Weg in das Finale der NHL um den Stanley Cup eingezogen. Das Team aus Nevada bezwang die Colorado Avalanche am Dienstag vor Heimpublikum 2:1 und gewann die Best-of-seven-Serie mit 4:0. Gegner im Finale werden die Montreal Canadiens oder die Carolina Hurricanes sein. Letztere führen in der Serie mit 2:1, das nächste Spiel steigt in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) in Montreal.

Vegas ging im ersten Drittel durch Kapitän Mark Stone früh in Führung und baute diese durch Cole Smith spät im dritten Drittel aus. Der Anschluss von Colorados Gabriel Landeskog zwei Minuten vor Spielende kam zu spät. Die 2016 gegründeten Golden Knights stehen zum dritten Mal im Endspiel, 2023 holten sie auch den Titel.

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