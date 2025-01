Brignone in St. Anton Super-G-Dritte hinter Macuga und Venier

Von: apa

Stephanie Venier hat die Gunst des Moments zu Rang zwei im Super-G von St. Anton hinter der amerikanischen Überraschungssiegerin Lauren Macuga genutzt. Beim Startnummern-Rennen, das von wechselhaften Sichtverhältnissen wesentlich beeinflusst wurde, belegten Federica Brignone (ITA), Altmeisterin Lindsey Vonn (USA) und Lara Gut-Behrami (SUI) am Sonntag die weiteren Plätze. Für die kränkelnde Cornelia Hütter schaute mit “Oberschenkeln aus Butter” kein Top-Ergebnis heraus.

Venier musste sich der 22-jährigen Macuga mit Respektabstand von 0,68 Sekunden beugen. Die Tirolerin war bereits in der Abfahrt am Samstag als Fünfte beste Österreicherin gewesen. 24 Stunden später sorgte sie für den ersten Podestplatz der ÖSV-Frauen nach vier Rennen ohne auf der “Karl Schranz”-Strecke. Im fünften Speed-Rennen der Saison stand zum vierten Mal eine Österreicherin am Podest.

Die zweifache Saisonsiegerin Hütter gehörte als 23. nach 35 Läuferinnen am Sonntag zu den Geschlagenen. Am Samstag war sie bereits kränklich in der Abfahrt Siebente gewesen.