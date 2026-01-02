Venus Williams erhält Wildcard für Australian Open

Von: APA/dpa

Venus Williams wird nach fünf Jahren ihr Comeback bei den Australian Open feiern. Die amerikanische Star-Tennisspielerin bekam eine Wildcard für das Grand-Slam-Turnier ab 18. Jänner. Die Veranstalter teilten mit, dass die 45-Jährige ihre Rückkehr in den Melbourne Park 28 Jahre nach ihrem dortigen Debüt feiern werde, 1998 kam sie bis ins Viertelfinale. Williams selbst postete auf Instagram eine Story. “Sehen uns dieses Jahr bei den Australian Open”, teilte sie mit.

“Ich freue mich sehr, wieder zurück in Australien zu sein und im australischen Sommer zu spielen”, wurde Venus Williams in der Mitteilung zitiert. “Ich habe so unglaubliche Erinnerungen daran, und ich bin dankbar für die Gelegenheit, an den Platz zurückzukehren, der so viel für meine Karriere bedeutet hat.”

Gewonnen hat die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin Venus Williams im Gegensatz zu ihrer Schwester Serena in Australien noch nie. 2003 und 2017 verlor sie im Finale – gegen Serena. Insgesamt feierte sie dort aber 54 Spiel-Siege. “Venus ist eine echte Legende und Vorreiterin unseres Sports – sie ist eine Inspiration für uns alle”, sagte Turnierdirektor Craig Tiley.

Wird damit älteste Teilnehmerin der Geschichte

Veranstalterangaben zufolge wird Venus Williams die älteste Teilnehmerin sein, die jemals im Hauptfeld vertreten war. Bisher ist das die Japanerin Kimiko Date, die 2015 mit 44 Jahren in der ersten Runde ausgeschieden war.

Vorbereiten will sich Venus Williams auf ihre 22. Teilnahme bei den Australian Open bei einem Turnier in Hobart. Sie war im vergangenen Sommer nach rund 16 Monaten Turnier-Pause auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Nach Starts in Washington und Cincinnati hatte sie bei den US Open für Aufsehen gesorgt, war aber trotz einer beeindruckenden Leistung in Runde eins ausgeschieden.