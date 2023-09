Verletzter Arnautovic droht zwei Monate lang auszufallen

Das österreichische Fußball-Nationalteam und Teamchef Ralf Rangnick plagen wenige Wochen vor den Oktober-Spielen in der EM-Qualifikation Verletzungssorgen. Torjäger Marko Arnautovic droht eine zweimonatige Zwangspause, nachdem sich der 34-Jährige von Inter Mailand am Sonntag in Empoli (1:0) in den Schlussminuten eine mittelschwere Muskelzerrung im linken Oberschenkel zugezogen hatte. Außerdem laborieren im ÖFB-Team derzeit noch weitere Leistungsträger an Verletzungen.

So sind die Verteidiger Stefan Posch (Bologna) und Philipp Mwene (Mainz), die Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer (Dortmund) und Florian Grillitsch (Hoffenheim), sowie Stürmer Michael Gregoritsch (Freiburg) ebenfalls angeschlagen. Bis auf Grillitsch standen alle fünf Akteure in der Startelf beim jüngsten 3:1-Erfolg in Schweden.

Der Zustand von Arnautovic soll in den nächsten Wochen erneut geprüft werden, teilte Inter am Montag mit. Der Rekordnationalspieler hatte das Stadion auf Krücken verlassen, Inter-Trainer Simone Inzaghi zeigte sich besorgt. “Wir werden Arnautovic eine Weile verlieren”, sagte der Coach des Serie-A-Tabellenführers.

Damit wird Arnautovic aller Voraussicht nach das Länderspiel-Highlight gegen Belgien am 13. Oktober in Wien verpassen. Für das ÖFB-Team geht es gegen die punktegleichen Belgier vor ausverkaufter Kulisse im Ernst-Happel-Stadion um die Tabellenführung in der Gruppe F, mit einem Sieg würde die Rangnick-Truppe das EM-Ticket vorzeitig buchen. Drei Tage später steht das Auswärtsspiel in Baku gegen Aserbaidschan auf dem Programm. Am 16. November findet das letzte Gruppenspiel in Estland statt.

Ob Posch, Mwene, Sabitzer, Grillitsch und Gregoritsch beim Oktober-Lehrgang einsatzbereit sind, ist eine Woche vor der ÖFB-Kaderbekanntgabe noch offen. Posch musste am Sonntag beim 0:0 gegen Meister Napoli bereits nach zehn Minuten ausgewechselt werden. Wie Bologna tags darauf auf der Vereins-Website bekannt gab, wird sich der 26-Jährige in den nächsten Tagen Tests unterziehen.

Gregoritsch hatte sich zuletzt eine Muskelverhärtung in der Wade zugezogen und das Europa-League-Gastspiel bei Olympiakos Piräus (3:2) sowie das Ligamatch bei Eintracht Frankfurt (0:0) am Sonntag verpasst. Sabitzer verletzte sich im Champions-League-Duell bei Paris Saint-Germain (0:2) im Adduktorenbereich, wie BVB-Trainer Edin Terzic kürzlich erklärte. “Wir werden mit einer Ausfallzeit sehr vorsichtig sein.” Es sei zwar keine “große Verletzung”, für die nächsten Spiele könne es aber eng werden. Mwene muss sich derzeit mit einer Kniereizung herumschlagen, Grillitsch mit muskulären Problemen im Oberschenkel.