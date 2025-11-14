Aktuelle Seite: Home > Sport > Verschwenderische Foxes verlieren auch in Ljubljana
Olimpija Ljubljana feiert 4:1-Heimsieg

Verschwenderische Foxes verlieren auch in Ljubljana

Freitag, 14. November 2025 | 22:56 Uhr
photo_domen_jancic_-4751
Domen Jancic
Schriftgröße

Von: ka

Bozen – Die dritte Niederlage in Folge für den HCB Südtirol Alperia: Nach dem Punkt, der am Mittwoch in Fehérvár geholt wurde, gehen die Foxes in der Hala Tivoli in Ljubljana leer aus. Olimpija setzte sich mit 4:1 durch – auch dank des überragenden Luka Kolin im Tor mit einer Fangquote von 97 Prozent. Der junge slowenische Goalie wurde jedoch auch von den weiß-roten Stürmern unterstützt, die zahlreiche Chancen ungenutzt ließen, um das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. Frank und Co. haben nun ein spielfreies Wochenende, bevor es am kommenden Freitag in der Sparkasse Arena gegen die Pioneers Vorarlberg weitergeht.

Der Spielverlauf:

Für Coach Kleinendorst steht das gleiche Line-up wie am Mittwoch in Ungarn auf dem Eis: Nach wie vor fehlen die Verletzten Barberio, Di Perna, Digiacinto und Brunner.

In den ersten Spielminuten tasten sich die Teams ab, Quince und Mantenuto prüfen als Erste die Reflexe der beiden Torhüter. Das Spiel nimmt Fahrt auf, als Mahkovec am praktisch leeren Tor vorbeischießt, während im Gegenzug auch Gazley allein vor Kolin vergibt. Im ersten Powerplay des Abends setzen die Slowenen die Foxes-Defensive massiv unter Druck. Harvey hält das Tor sauber, auch dank eines Pfostentreffers von Mahkovec. Bozen kommt durch Bradley zu einer guten Chance, tut sich aber generell schwer, Raum zu gewinnen. Ein erstes Drittel mit mehr Schatten als Licht endet 0:0.

Im Mitteldrittel ändert sich am Spielverlauf wenig. Beide Teams lassen defensiv extrem viel zu, und Bozen ist das erste Team, das daraus Kapital schlägt: In der 23. Minute findet Schneider einen Abfälscher vor dem Tor, Gersich drückt den Puck über die Linie. Die Foxes kommen kurz darauf ins Powerplay, doch in Unterzahl schlägt Olimpija zurück: Sodja bedient im Konter Bericic, der Harvey überrascht und ausgleicht. Wenig später vergibt Pollock das mögliche 2:1, dass stattdessen die Slowenen im Powerplay erzielen – Brennan trifft per Slapshot, unmittelbar nachdem Kolin einen Alleingang von Gersich pariert hat. Die Gastgeber lassen Bozen weiterhin große Torchancen, doch Pollock und Bradley vergeben erneut. Auf der anderen Seite tut es Bozen ihnen gleich: Meyer schießt aus kurzer Distanz am leeren Tor vorbei, Quince scheitert im Konter. Nach zwei Dritteln führt Olimpija mit einem Tor Vorsprung.

Domen Jancic

Bozen startet gut ins Schlussdrittel und erspielt sich sofort mehrere Chancen, bleibt aber weiterhin ineffektiv gegen Kolin. Der slowenische Goalie wird zum Mann des Abends und rettet gegen McClure, Mantenuto und besonders gegen Gersich, der völlig allein gelassen vor dem Tor nicht einschießen kann. Olimpija bedankt sich, lässt die Uhr herunterlaufen und macht im Powerplay in der 57. Minute mit einem satten Schuss von Meyer den Sack zu. Im Schlussabschnitt versuchen die Foxes noch einmal alles mit einem sechsten Feldspieler, doch Kolin pariert erneut stark gegen Schneider, und auf der anderen Seite fixiert Simsic mit einem Treffer ins leere Tor den 4:1-Endstand.

HK Olimpija Ljubljana – HCB Südtirol Alperia 4 – 1 [0-0; 2-1; 2-0]

Tore: 22:06 Shane Gersich (0-1); 25:49 Miha Bericic SH1 (1-1); 32:03 T.J. Brennan PP1 (2-1); 56:05 Nicolai Meyer PP1 (3-1); 59:29 Nik Simsic EN (4-1)

Torschüsse: 35-36
Strafminuten: 2-8

Schiedsrichter: Sternat, Zrnic / Hribar, Seewald J.
Zuschauer: 3.512

 

 

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Kommentare
74
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Kommentare
68
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Kommentare
63
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
Kommentare
48
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
Elon Musk über niedrigen Geburtenrate in Italien besorgt
Kommentare
47
Elon Musk über niedrigen Geburtenrate in Italien besorgt
Anzeigen
Media Intelligence
Media Intelligence
Wie Medienbeobachtung Unternehmen einen strategischen Vorteil verschafft
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 