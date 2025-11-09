VfB Stuttgart nach 3:2 gegen Augsburg weiter in Top vier

Von: apa

Der VfB Stuttgart hat dem angeschlagenen FC Augsburg in der deutschen Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag verpasst. Dank Maximilian Mittelstädt (18./Elfmeter) und einem Doppelpack von Deniz Undav (39., 80.) feierte der deutsche Pokalsieger mit dem 3:2 den fünften Heimsieg hintereinander und festigte den vierten Platz. Augsburg liegt aktuell nur auf Rang 15. Gleich dahinter rangiert St. Pauli. Die Hamburger verloren beim SC Freiburg 1:2.

Philipp Lienhart spielte bei den Siegern durch, Junior Adamu war beim SC eine knappe Stunde im Einsatz. Yuito Suzuki (40.) und Maximilian Eggestein (50.) trafen für die Freiburger, Louis Oppie (69.) verkürzte für die Gäste. Für St. Pauli war es die siebente Niederlage in Folge.