Aktuelle Seite: Home > Sport > VfB Stuttgart nach 3:2 gegen Augsburg weiter in Top vier
Undav schoss Stuttgart zum nächsten Heimsieg

VfB Stuttgart nach 3:2 gegen Augsburg weiter in Top vier

Sonntag, 09. November 2025 | 19:48 Uhr
Undav schoss Stuttgart zum nächsten Heimsieg
APA/APA/dpa/Bernd Weißbrod
Schriftgröße

Von: apa

Der VfB Stuttgart hat dem angeschlagenen FC Augsburg in der deutschen Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag verpasst. Dank Maximilian Mittelstädt (18./Elfmeter) und einem Doppelpack von Deniz Undav (39., 80.) feierte der deutsche Pokalsieger mit dem 3:2 den fünften Heimsieg hintereinander und festigte den vierten Platz. Augsburg liegt aktuell nur auf Rang 15. Gleich dahinter rangiert St. Pauli. Die Hamburger verloren beim SC Freiburg 1:2.

Philipp Lienhart spielte bei den Siegern durch, Junior Adamu war beim SC eine knappe Stunde im Einsatz. Yuito Suzuki (40.) und Maximilian Eggestein (50.) trafen für die Freiburger, Louis Oppie (69.) verkürzte für die Gäste. Für St. Pauli war es die siebente Niederlage in Folge.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Kommentare
87
Unterkünfte bei Olympia zum Preis einer Eigentumswohnung
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
Kommentare
56
Verkehrsunfälle mit Fahrrädern nehmen zu
Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch
Kommentare
34
Hausarzt führt illegale Beschneidungen durch
Trump gewährt Ungarn Ausnahme von Ölsanktionen gegen Moskau
Kommentare
32
Trump gewährt Ungarn Ausnahme von Ölsanktionen gegen Moskau
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Kommentare
31
Stimmung im Krankenhaus Bozen angespannt
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 