Viel Prominenz läutet in Gröden die FISI Bike Challenge ein

St. Ulrich – Die FISI Bike Challenge wurde am vergangenen Freitag, 22. Juli in Zusammenarbeit mit dem SC Gardena auf dem Antonius-Platz in St. Ulrich mit vielen prominenten Südtiroler Wintersport-Stars eröffnet. Auf drei WAHOO Bike-Ergometern traten 120 Wintersportler in drei verschiedenen Altersklassen in die Pedale und versuchten auf der virtuellen Strecke von Trafoi auf das Stilfserjoch, möglichst weit nach oben zu kommen.

Klingende Namen gaben sich im Team TOP&TALENT die Ehre: So waren die alpinen Weltcup-Skifahrer Alex Vinatzer, Nicol und Nadia Delago, Vicky Bernardi, Florian Schieder, die Skispringerinnen Lara und Jessica Malsiner, der Nordische Kombinierer Aaron Kostner, der Freestyler Rene Monteleone und der Kunstbahnrodler Leon Felderer am Start. Sie haben sich nicht nur selbst auf das Bike-Ergometer gesetzt, sondern standen den zahlreichen Nachwuchs-Wintersportlern auch für Erinnerungsfotos und Plaudereien zur Verfügung.

Insgesamt versammelten sich 120 Wintersportler der drei verschiedenen Altersklassen Ragazzi (U12), GrandPrix (U15) und Junior&Over auf dem Antonius-Platz in St. Ulrich. Um 15 Uhr ging es los. Die Skiclubs Südtirols konnten in jeder Altersklasse Teams aus fünf TeilnehmerInnen anmelden, die 50 Minuten Zeit hatten, um auf der virtuellen Strecke von Trafoi auf das Stilfserjoch so weit als möglich nach oben zu radeln. Jedes Teammitglied durfte für zehn Minuten auf das Bike-Ergometer.

Der Sciclub Gardena räumt groß ab

Dabei zeigten sich die Hausherren vom SC Gardena in großartiger Verfassung, denn in allen drei Kategorien lieferten sie das beste Ergebnis. In der Kategorie Junior&Over setzte sich das Team „WATTTTT“ durch. Insgesamt brachten sie 13,05 Kilometer zu Stande und spulten damit fast zwei Kilometer mehr ab, als das zweitplatzierte Team „Allrounder“ (11,18 km), ebenfalls vom SC Gardena. Auch auf Platz drei landete mit „turbowatt“ (11,07 km) eine weitere Fünfergruppe vom Gastgeber.

In der Kategorie GrandPrix brachten es die „Ragazzi 2011/12“ vom SC Gardena auf 10,54 Kilometer, knapp vor den „The impossible 5“ (SC Gardena, 10,36 km). Die „Seiseralm Treter“ vom Seiser Alm Ski Team brachten mit 10,28 Kilometern das drittbeste Ergebnis zu Stande. Bei den Ragazzi gingen insgesamt zwei Teams, beide vom Sciclub Gardena, an den Start. Die „Cuccioli Sella“ spulten 10,22 Kilometer ab, die „i gherc“ kamen auf 8,79 Kilometer.

Fortgesetzt wird die FISI Bike Challenge am Samstag, 12. August in Meran. Die bisher erbrachten Ergebnisse können dann wieder verbessert werden. Am Ende zählt der beste Kilometer-Wert, der in einer der fünf Etappen erzielt wurde. Anmelden können sich die Sciclubs nur unter folgendem Link: https://forms.office.com/e/yVTSDbwUP4. Jeder, der teilnehmen möchte, braucht für eine gültige Anmeldung die FISI-Mitgliedskarte. Nach Meran wird die Serie in Bruneck (18. August), Kaltern (2. September) und zu guter Letzt Brixen (22. September), wo auch die große Siegerehrung stattfindet, fortgesetzt.