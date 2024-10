Vier Alps Hockey League-Spiele am Donnerstag

Von: mk

Bozen – Vier Spiele finden in der Alps Hockey League am Donnerstag statt, drei davon zum bereits zweiten Mal in dieser Saison. In der Spitzenpartie empfängt Tabellenführer Adler Stadtwerke Kitzbühel den Tabellendritten Red Bull Hockey Juniors. Beide Teams trennen nur einen Punkt. Im Hinspiel setzten sich die Tiroler in Salzburg deutlich mit 8:1 durch. Außerdem stehen sich der EK Die Zeller Eisbären und S.G. Cortina Hafro erstmals in dieser Spielzeit gegenüber, der HC Meran/o Pircher trifft auf die Hockey Unterland Cavaliers und HK RST Pellet Celje bekommt es mit den Wipptal Broncos Weihenstephan zu tun.

Tabellenführer Kitzbühel hat mit 15 Punkten aktuell einen Zähler Vorsprung auf den Tabellendritten Red Bull Hockey Juniors. Am Donnerstag treffen beide Teams im „Oktoberfest-Spiel“ in Kitzbühel aufeinander. In Salzburg standen sich beide Teams im Laufe der Saison bereits am 26. September gegenüber. Damals behielt Kitzbühel klar mit 8:1 die Oberhand. Es war der dritte Erfolg der „Adler in Serie“ über die Juniors. Insgesamt hat Kitzbühel in der laufenden Saison nur eines ihrer sechs Spiele verloren. Die Jungbullen waren bereits neun Mal im Einsatz und kassierten bislang vier Niederlagen.

Beim Duell EK Die Zeller Eisbären gegen S.G. Cortina Hafro treffen zwei unterschiedlich in Form befindliche Mannschaften aufeinander. Während der Tabellensechste Zell am See die vergangenen beiden Spiele für sich entscheiden konnte, wartet der Tabellenneunte Cortina bereits seit drei Spielen auf einen Sieg. Die „Eisbären“ sind vor heimischem Publikum noch ungeschlagen und führen die Heimtabelle mit elf Punkten an. Cortina holte in der Fremde bislang vier von neun möglichen Punkten. In der vergangenen Saison behielt Cortina in drei von vier Duellen mit den „Eisbären“ die Oberhand. Gegen Cortina muss Zell am See auf Kapitän Robin Johansson verzichten. Der Schwede wurde wegen eines Bandenchecks für zwei Spiele gesperrt.

In Meran kommt es am Donnerstag zur Begegnung HC Meran/o Pircher gegen die Hockey Unterland Cavaliers. Die Gäste aus Neumarkt konnten nach verpatztem Saisonstart, mit vier Niederlagen am Stück, die vergangenen beiden Begegnungen jeweils nach Overtime für sich entscheiden. In der Tabelle liegen die Cavaliers mit sechs Punkten auf dem elften Platz. Meran hat neun Punkte inne und ist Tabellensiebenter. Die „Adler“ konnten drei der vergangenen fünf Partien für sich entscheiden, so auch das erste Saisonduell mit Unterland, welches mit 4:3/OT an Meran ging. Am 26. September setzte sich der HCM durch, obwohl Unterland bis 23 Minuten vor Spielende mit 3:0 in Führung lag. Vor heimischem Publikum konnte Meran in dieser Saison alle drei Spiele gewinnen, Unterland wartet auswärts noch auf den ersten Sieg. Saisonübergreifend konnten sie keines der vergangenen sechs Auswärtsspiele gewinnen.

Außerdem kommt es am Donnerstag zur Partie zwischen dem HK RST Pellet Celje und den Wipptal Broncos Weihenstephan. Die Gäste aus Sterzing befinden sich aktuell in einem Formtief, nach zwei Siegen zu Saisonbeginn konnten sie keines der folgenden fünf Spiele gewinnen, womit sie mit fünf Punkten am Tabellenende liegen. Einen der beiden Erfolge feierten die Südtiroler gegen Celje. Zum Saisonauftakt setzten sich die Broncos gegen die Slowenen mit 5:2 durch. Zwischenzeitlich lag Celje bereits mit 2:0 in Führung. Der Saisonverlauf der Slowenen ist genau umgekehrt zu jenem von Sterzing. Zwar mussten sie sich in den ersten drei Spielen allesamt geschlagen geben, danach folgten aber drei Siege am Stück, womit sich Celje in der Tabelle auf den achten Platz vorarbeitete. Gegen Sterzing konnten sie in der Alps Hockey bislang aber noch kein Spiel gewinnen.

Alps Hockey League:

Donnerstag, 17.10.2024:

19.00 Uhr: Adler Stadtwerke Kitzbühel – Red Bull Hockey Juniors

Referees: HOLZER, KAINBERGER, Divis, Fecchio. | >> valcome.tv <<

19.00 Uhr: HK RST Pellet Celje – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: BULOVEC, SNOJ, Arlic, Jeram. | >> valcome.tv <<

19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – S.G. Cortina Hafro

Referees: BROCK, MEIXNER, Rinker, Seewald J. | >> valcome.tv <<

20.30 Uhr: HC Meran/o Pircher – Hockey Unterland Cavaliers

Referees: RIVIS, SORAPERRA, Formaioni, Grisenti. | >> valcome.tv <<