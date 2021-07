Vierte Saison in Weißrot für Dan Catenacci

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia setzt die Strategie der Wiederbestätigungen mit dem Italo-kanadischen Stürmer Dan Catenacci fort.

Der aus Richmond Hill (Ontario) gebürtige 28-jährige Angreifer wird somit seine vierte Saison im weißroten Trikot bestreiten und zum zweiten Mal nach 2018 an der Champions Hockey League teilnehmen. Seine insgesamt 91 Punkte aus 154 Spielen mit den Foxes können sich sehen lassen. Catenacci hat sich im Laufe der Jahre immer mehr gesteigert und sich zu einem eiskalten Vollstrecker vor dem gegnerischen Tor und auch zu einem kompromisslosen Kämpfer auf dem Eis entwickelt.

Die Saison 2020/21 war nämlich mit 35 Punkten (20 Tore und 15 Assist) die beste seit seinem Transfer in die Talferstadt und auch seinem Wechsel ins Profilager.

Die Laufbahn

Der Name Catenacci dürfte vielen Eishockeyfans bekannt vorkommen: sein Vater Maurizio hat zwischen 1980 und 1990 für längere Zeit in Italien gespielt, u.a. in Como, Varese, Mailand, Cavalese, Courmaosta und Bruneck. Daniel begann seine Karriere 2009 in der OHL, wo er 4 Jahre bei den Sault Ste. Marie Greyhounds und Owen Sound Attack unter Vertrag stand und insgesamt 267 Punkte in 288 Matches sammelte. 2011 wurde er von den Buffalo Sabres im dritten Turnus als 77. Auswahl gedraftet und übersiedelte dann in die AHL zu den Rochester Americans, mit welchen er 2013/14 am Spengler Cup teilnahm. In der Saison 2015/16 spielte er erstmals in der NHL mit den Sabres, wobei er elf Mal zum Einsatz kam, und im letzten Jahr absolvierte er ein weiteres im Trikot der New York Rangers. Den Großteil der Saison spielte er aber wiederum in der American Hockey League bei den Hartford Wolf Pack. Das Abenteuer mit Bozen ist seine erste Erfahrung in Europa.

Weitere Einzelheiten über Dan Catenacci unter: https://www.eliteprospects.com/player/41287/daniel-catenacci