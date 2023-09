Viertefinal-Neuauflage zwischen Rittner Buam und Kitzbühel

Bozen – In der Alps Hockey League stehen in den kommenden vier Tagen gleich neun Spiele am Programm. Mit dem EC-KAC Future Team und den Wipptal Broncos Weihenstephan sind zwei Teams doppelt gefordert. Die Topspiele der kommenden Tage sind die Viertefinal-Neuauflage der vergangenen Saison zwischen den Rittner Buam SkyAlps und dem EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel, sowie die Begegnungen zwischen S.G. Cortina Hafro Hockey und dem EK Die Zeller Eisbären und HDD SIJ Acroni Jesenice gegen den EHC Lustenau. Alle Spiele gibt es im Livestream auf www.valcome.tv zu sehen.

Di, 26.09.2023, 19.00 Uhr: EC-KAC Future Team – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: BROCK, LESNIAK, Dieber, Schonaklener. | >> valcome.tv <<

Die neue Woche in der Alps Hockey League wird am Dienstag mit der Partie EC-KAC Future Team gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan eröffnet. Beide Mannschaften waren am vergangenen Wochenende siegreich. Das Future Team behielt gegen den EC Bregenzerwald mit 5:2 die Oberhand und feierte den ersten Saisonsieg. Die Broncos setzten sich gegen Meran ebenfalls mit 5:2 durch und halten nach zwei Spielen noch beim Punktemaximum. Die ersten beiden Saisonspiele absolvierte Sterzing aber zu Hause. Am Dienstag sind sie somit erstmals in der Fremde gefordert. In der vergangenen Saison setzten sie sich in Klagenfurt mit 4:2 durch. Das Future Team wiederum feierte in Sterzing einen 5:2-Erfolg. Beide Teams sind bereits am Donnerstag erneut im Einsatz. Die Broncos treffen zu Hause auf die Red Bull Hockey Juniors, das Future Team muss nach Fassa.

Mi, 27.09.2023, 19.30 Uhr: EC Bregenzerwald – HC Gherdeina valgardena.it

Referees: SORAPERRA, SPIEGEL, De Zordo, Jäger. | >> valcome.tv <<

Der HC Gherdeina valgardena.it erwischte einen sehr schlechten Saisonstart, mit drei Niederlagen aus drei Spielen und einem Torverhältnis von 6:20. Erst am Samstag unterlagen sie zu Hause Zell am See klar mit 1:9. Nur zwei Tage zuvor mussten sie sich ebenfalls vor heimischem Publikum Unterland mit 4:8 geschlagen geben. Der EC Bregenzerwald wiederum konnte schon zwei Siege aus drei Saisonspielen feiern. Gegen Gröden hatte der ECB in der vergangenen Saison aber in beiden Duellen keine Chance. Zu Hause mussten sich die Vorarlberger mit 0:6 geschlagen geben. Auswärts kassierten sie eine 1:6-Niederlage.

Do, 28.09.2023, 20.00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel

Referees: PINIE, RUETZ, Cristeli, Cusin. | >> valcome.tv <<

Am Donnerstag treffen die Rittner Buam SkyAlps auf den EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel. Beide Teams starteten mit zwei Siegen und einer Niederlage nach Shootout respektive Overtime in die Saison. Ritten musste sich am Sonntag, trotz zwischenzeitlicher 3:0-Führung, Cortina mit 4:5-SO geschlagen geben. Kitzbühel kassierte in Lustenau eine 3:4-OT-Niederlage. Verganene Saison gab es das Duell Ritten gegen Kitzbühel im Viertelfinale. In einer umkämpften Serie setzten sich die Buam schließlich mit 4:2 durch. Kitzbühel führte zwischenzeitlich mit 2:1.

Do, 28.09.2023, 20.00 Uhr: Hockey Unterland Cavaliers – Steel Wings Linz AG

Referees: KAINBERGER, WIDMANN, Wendner, Zacherl. | >> valcome.tv <<

Die Hockey Unterland Cavaliers sind in dieser Saison noch ohne Niederlage und Punktverlust und liegen somit mit neun Punkten an der Tabellenspitze. Die Steel Wings Linz AG hält nach drei Spielen bei einem Punkt. Unterland setzte sich bislang gegen das EC-KAC Future Team (7:1), Gröden (8:4) und Celje (3:2) durch. Die Steel Wings holten den einzigen Punkt gegen Zell am See. Mit bereits 18 Saisontoren stellt Unterland aktuell die beste Offensive der Liga. Mit Neuzugang Aleksi Käyrä liegt auch ein Spieler der Cavaliers aktuell an der Spitze der Scorerwertung (8 Punkte). Der 22-jährige Finne verbuchte bislang immer mindestens zwei Punkte pro Spiel. Das Duell Unterland gegen die Steel Wings gab es in der Alps Hockey League bislang zwei Mal. Die beiden Duellen behielten die Südtiroler die Oberhand.

Do, 28.09.2023, 20.00 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – Red Bull Hockey Juniors

Referees: BENVEGNU, GIACOMOZZI, Pace, Vignolo. | >> valcome.tv <<

Für die Wipptal Broncos Weihenstephan wird die Partie am Donnerstag gegen die Red Bull Hockey Juniors die zweite Begegnung in dieser Woche sein. Bereits am Dienstag treffen die Broncos auswärts auf das EC-KAC Future Team. Vor dem Duell mit den Klagenfurtern halten die Südtiroler bei zwei Siegen aus zwei Spielen. Vorjahres Halbfinalist Red Bull Hockey Juniors erwischte einen schwachen Saisonstart. Nach drei Spielen warten die Jungbullen noch auf den ersten Punktgewinn. Sowohl gegen Bregenzerwald, Jesenice als auch Kitzbühel kassierten sie eine Niederlage nach regulärer Spielzeit. Gegen Sterzing war für das Team aus Salzburg in der vergangenen Saison ebenfalls nichts zu holen. Auswärts kassierten sie eine 0:2-Niederlage, zu Hause mussten sie sich mit 1:3 geschlagen geben.

Do, 28.09.2023, 20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro Hockey – EK Die Zeller Eisbären

Referees: BAJT, VIRTA, Bergant, Fecchio. | >> valcome.tv <<

Vizemeister S.G. Cortina Hafro und der EK Die Zeller Eisbären treffen sich am Donnerstag zum Topspiel. Die Eisbären liegen mit acht von neun möglichen Punkten aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Lediglich gegen die Steel Wings Linz mussten sie einen Punkt abgeben. Cortina hat sechs von neun möglichen Punkten inne, verlor aber noch kein Spiel nach regulärer Spielzeit. Am vergangenen Wochenende konnten die Italiener einen 0:3-Rückstand gegen Ritten noch in einen 5:4-SO-Sieg verwandeln. Zell am See war in Gröden klar mit 9:1 siegreich. Beide Teams zeigen sich in der Offensive bereits extrem stark. Während die Österreicher bereits 16 Tore erzielten, sind es bei den Italienern deren dreizehn. In der Defensive ist aber Zell am See deutlich stabiler, mit erst sechs Gegentoren, gegenüber zwölf Gegentoren bei Cortina. Beide Teams standen sich letztmals am 26. November des vergangenen Jahres gegenüber. Damals setzte sich Cortina in Zell am See knapp mit 3:2 durch. In Cortina, ziemlich exakt vor einem Jahr, feierte der aktuelle italienische Meister einen ebenso knappen 3:2-Sieg.

Do, 28.09.2023, 20.30 Uhr: HC Meran/o Pircher – HK RST Pellet Celje

Referees: MOSCHEN, OREL, Grisenti, Wucherer. | >> valcome.tv <<

Nach drei Spielen ist Liganeuling HK RST Pellet Celje weiterhin ohne Sieg. Die Slowenen haben aber bereits am Donnerstag beim HC Meran/o Pircher die nächste Chance auf den Premierenerfolg. Die Südtiroler wiederum starteten mit zwei Niederlagen in ihre dritte AHL-Saison. Am Samstag feierten sie schließlich zu Hause gegen Fassa, trotz zwischenzeitlichem 0:3-Rückstand, den ersten Sieg (5:4-SO).

Do, 28.09.2023, 20.30 Uhr: SHC Fassa Falcons – EC-KAC Future Team

Referees: LAZZERI, RIVIS F., De Zordo, Rivis A. | >> valcome.tv <<

Die Partie SHC Fassa Falcons gegen das EC-KAC Future Team beschließt den Spieltag am Donnerstag. Für das Future Team wird es bereits die zweite Partie in dieser Woche sein. Bereits am Dienstag empfangen sie die Wipptal Broncos Weihenstephan. Vor der Partie mit den Broncos halten Fassa und das Future Team bei drei Punkten. Die Falken aus Italien mussten sich nur Lustenau nach regulärer Spielzeit mit 1:4 geschlagen geben. Gegen Vizemeister Cortina feierten sie zum Saisonauftakt einen 3:2-OT-Sieg. Am Samstag unterlagen sie Meran trotz zwischenzeitlicher 3:0-Führung mit 4:5-SO. Gegen das Future Team behielt Fassa in den jüngsten zehn Duellen sieben Mal die Oberhand. In der vergangenen Saison feierten beide Teams jeweils einen Heimsieg.

Fr, 29.09.2023, 19.00 Uhr: HDD SIJ Acroni Jesenice – EHC Lustenau

Referees: BAJT, LEHNER, Matthey, Telesklav. | >> valcome.tv <<

Im einzigen Freitagsspiel trifft der amtierende Meister HDD SIJ Acroni Jesenice auf den EHC Lustenau. Beide Teams starteten mit zwei Siegen und einer Niederlage in die neue Saison. Jesenice musste sich in der Finalneuauflage Cortina mit 5:6 beugen, Lustenau unterlag zum Saisonauftakt Zell am See mit 3:4. Zudem mussten die Vorarlberger gegen Kitzbühel in die Verlängerung, welche sie für sich entscheiden konnten. Mit vier Saisontoren liegt der Top-Torschütze der vergangenen Saison, Blaz Tomazevic, auch früh in der Saison mit vier Treffern bereits wieder an der Spitze der Torschützenliste. Bislang erzielte der Angreifer in jedem Spiel mindestens ein Tor. Auf Seiten von Lustenau hat bislang noch kein Spieler mehr als zwei Tore verbucht. In der vergangenen Saison standen sich beide Teams zwei Mal gegenüber. In beiden Duellen behielt Jesenice klar die Oberhand.