Viertelfinal-Serien werden am Dienstag fortgesetzt

Von: mk

Bozen – Der zweite Viertelfinal-Spieltag in der Alps Hockey League findet am Dienstag statt. Die Wipptal Broncos Weihenstephan haben als einziges Heimteam eine Serienführung. Der EC Bregenzerwald, HC Meran/o Pircher und Hafro Cortina Hockey wollen vor heimischer Kulisse ausgleichen.

EC Bregenzerwald – EK Die Zeller Eisbären

Die Zeller Eisbären starteten mit einem 3:1-Heimsieg in die Viertelfinal-Serie gegen Bregenzerwald. Nachdem die Pinzgauer bereits mit drei Toren führten, gelang den Gästen ihr erster Treffer gegen den EKZ in dieser Saison – die ersten drei Saisonduelle endeten jeweils mit einem Shutout für den Grunddurchgangssieger. Während die Vorarlberger ihre letzten sechs Heimspiele gewonnen haben, ging Zell am See auswärts sechs Mal als Sieger vom Eis. Von elf AHL-Duellen in Dornbirn gewannen die Salzburger sechs Mal.

HC Meran/o Pircher – Rittner Buam SkyAlps

Die Rittner Buam SkyAlps gewannen die erste Partie gegen Meran mit 3:0, Goalie Colin Furlong parierte alle 41 Schüsse auf sein Gehäuse. Simon Kostner war an allen drei Treffern beteiligt (1G, 2A). Der Ritten-Kapitän verbuchte in der Liga-Geschichte die drittmeisten Playoff-Punkte (44) – vor ihm sind Tommaso Traversa (57) und Eric Pance (45). Während Meran zuletzt vier Heimsiege feierte, gewann der amtierende AHL-Champion nur eines seiner letzten sechs Auswärtsspiele. Von bislang fünf AHL-Duellen in Meran behielten die „Adler“ drei Mal die Oberhand.

Wipptal Broncos Weihenstephan – Adler Stadtwerke Kitzbühel

Die Wipptal Broncos Weihenstephan sorgten am ersten Viertelfinal-Spieltag für den einzigen Auswärtssieg. Kitzbühel hatte zwar mehr Schüsse auf das Tor, lief aber über weite Strecken des Spiels einem Rückstand hinterher. Nach dem 5:4-Erfolg der Broncos wechselt die Serie nun nach Südtirol. Das bislang einzige Saisonduell in Sterzing entschied Kitzbühel mit 3:0 für sich. Die neun Partien davor gingen allesamt an die Gastgeber.

S.G. Cortina Hafro – SIJ Acroni Jesenice

Das erste Duell zwischen Jesenice und Cortina ging in die Verlängerung, nach 70 Minuten sorgte Jasa Jenko für den Heimsieg. Die Italiener konnten sich für eine gute Leistung nicht belohnen und wollen nun vor heimischer Kulisse ausgleichen. Die Blau-Weißen konnten nur eines ihrer letzten sechs Heimspiele gewinnen, Jesenice kassierte in der Master Round drei Niederlagen in vier Auswärtsspielen. Von bislang drei Aufeinandertreffen in Cortina in dieser Saison gewannen die Hausherren zwei.

Alps Hockey League, Viertelfinale, Spiel 2

Di, 11.03.2025:

19.30 Uhr: EC Bregenzerwald – EK Die Zeller Eisbären

Referees: BROCK, HUBER, Rinker, Strimitzer

Stand in der „best-of-7“-Serie 0:1

20.00 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – Adler Stadtwerke Kitzbühel

Referees: KAINBERGER, PINIE, Brondi, Zacherl

Stand in der „best-of-7“-Serie 1:0

20.30 Uhr: HC Meran/o Pircher – Rittner Buam SkyAlps

Referees: LAZZERI, RIVIS, Cristeli, Fleischmann

Stand in der „best-of-7“-Serie 0:1

20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – SIJ Acroni Jesenice

Referees: OREL, SNOJ, Markizeti, Wucherer

Stand in der „best-of-7“-Serie 0:1

>> Alle Spiele werden bei valcome.tv gezeigt