Vierter Spieltag des Raiffeisen ITF Women’s Val Gardena Südtirol

St. Ulrich – Der heutige Tag begann mit den erwarteten Siegen der an Nr. 2 und 4 gesetzten Spielerinnen Von Deichmann Kathinka (WTA 292), die Marinkovic Bojana (WTA 1022) mit 6-1 6-3-Sieg bezwang, und Banks Amarni (WTA 315), die mit 6-4 6-1 gegen Weckerle Marie (WTA 1025) gewann.

Die erste Überraschung des Tages kam von der Qualifikantin Bartone Kamilla, die nach 2 Stunden und 44 Minuten die an Nr. 3 gesetzte Spielerin Kozarov Katarina besiegte. Die polnische Spielerin Kubka Martyna, welche am Dienstag die Grödnerin Mair Laura aus dem Rennen warf, hatte einige Startschwierigkeiten, gewann im dritten Satz jedoch noch gegen Di Sarra Federica. Besonders spannend ging es im Match zwischen der Sizilianerin Abbagnato Anastasia und der topgesetzten Spielerin des Hauptfeldes, Avdeeva Julia, her. Ein praktisch perfektes Spiel der Italienerin und eine Verletzung am Ende des ersten Satzes der Russin führten zu einem Sieg der Ersteren mit 7-5 6-1 und öffneten ihr die Türen für das Viertelfinale.

Im Doppel qualifizierten sich heute die Paare Weckerle/Marinkovic und Gimbrere/Kubka für das Halbfinale.

Im Top-Match des Tages zwischen den beiden Italienerinnen des Jahrgangs 2003 setzte sich Arianna Zucchini mit 4-6 7-6(4) 6-3 gegen Pigato Lisa durch und gewann das Derby nach einem spannenden und auf allen Fronten umkämpftem Spiel.”