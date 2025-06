Vikings schlagen Raiders bei Maierhofer-Debüt in ELF klar

Von: apa

Die Vienna Vikings haben das “Battle of Austria” gegen die Raiders Tirol überlegen gewonnen und damit auch das vierte Saisonspiel in der European League of Football (ELF). Beim Debüt des ehemaligen ÖFB-Teamspielers Stefan Maierhofer als Vikings-Kicker feierten die Wiener am Samstag in der Generali-Arena vor 10.275 Zuschauern einen 41:7-Kantersieg. Damit entschieden die Wikinger auch das siebente Duell mit den Raiders in der europäischen Football-Königsklasse für sich.

Vikings-Quarterback Ben Holmes überzeugte in Wien-Favoriten mit fünf geworfenen Touchdown-Pässen, drei davon auf den Salzburger Noah Touré. Einmal lief der US-Amerikaner zudem selbst in die Endzone. “Wir haben verdammt gut performt. Es war ein guter Team-Win”, sagte Vikings-Cheftrainer Chris Calaycay, dessen Team nun eine Woche pausiert, ehe Titelverteidiger Rhein Fire in Wien-Favoriten zu Gast ist. Für die Tiroler, bei denen Quarterback N’Kosi Perry kein erfolgreiches Comeback anstelle des verletzten Stamm-Spielmachers Conor Miller feierte, war es hingegen die zweite Niederlage im vierten Saisonspiel.

Kick-off von Maierhofer

Maierhofer eröffnete das Duell der heimischen Erzrivalen mit einem ideal platzierten Kick-off über 63 Yards. “Der erste Kick war richtig geil. Der zweite auch, beim dritten war es ein bisschen unglücklich, aber das ist okay”, sagte der 2,02-m-Hüne im APA-Gespräch. Der von den Vikings-Fans lautstark angefeuerte Maierhofer durfte den Football dreimal wegkicken, einmal fiel sein Versuch knapp zu kurz aus, weshalb es eine Strafe gab.

Maierhofer schwärmte jedenfalls von einer “richtig geilen Team-Performance” der Violetten. “Es war ein ganz spezielles Spiel, ich bin extrem happy. Es war perfekt angerichtet und eine coole Atmosphäre. Die Stimmung hier im Stadion kenne ich als Fußballer, aber heute als Footballer war es noch einmal anders. Es war wirklich geil.”

Der 42-jährige Ex-Torjäger von Rapid, Salzburg und Wolverhampton, der von den Wienern wegen seiner Schusskraft verpflichtet worden war, durfte aber keine Field Goals oder Extrapunkte versuchen. Das könnte sich in Zukunft ändern. “Der beste Mann wird spielen. Im Training ist es ein offener Wettbewerb”, betonte Calaycay. Maierhofer gab sich zuversichtlich. “Ich hoffe, dass es irgendwann einmal so ist, dass ich mal eines machen kann”, ergänzte der Neo-Kicker, der nach Spielende unzählige Fotos mit Vikings-Fans schoss.

Maierhofer erfüllte Aufgabe

Calaycay war zufrieden mit seinem neuen Schützling. “Wir wissen, dass er ein starkes Bein hat. Er hatte einen Job und den hat er erfüllt”, sagte der Head Coach. Sein neues Arbeitsumfeld genießt Maierhofer in vollsten Zügen. “Es macht mir richtig Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Es ist eine richtig geile Gruppe, Kompliment an jeden Einzelnen. Ich möchte alles aufsaugen und dann schauen wir, was noch kommt und passiert”, sagte der 19-fache ÖFB-Internationale.