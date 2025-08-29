Vinschgau Cup powered by Audi begeistert – Straubing siegt

Von: mk

Latsch – Der neunte Vinschgau Cup powered by Audi im Latscher IceForum war einmal mehr ein großer Erfolg. Ausverkaufte Spiele, hochkarätige Teams, grandiose Stimmung und internationale Schlagabtausche: Es gab alles, was das Eishockey-Herz begehrt. Der Turniersieg ging erstmals an die Straubing Tigers.

Mit dem Schweizer Meister und Champions-Hockey-League-Sieger ZSC Lions, den DEL-Teams ERC Ingolstadt und Straubing Tigers sowie dem Südtiroler ICEHL-Klub HC Falkensteiner Pustertal fanden Top-Teams den Weg nach Latsch. Die neunte Ausgabe des beliebten Vorbereitungsturniers war damit so hochkarätig besetzt wie noch nie. Alle vier Spiele waren mit rund 500 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauft, die Tickets für die Spiele des ERC und ZSC waren bereits seit Wochen im Voraus vergriffen.

Das Auftaktspiel am Freitag, 22. August, entschied Ingolstadt gegen die Lions aus Zürich mit 6:4 für sich. Am Samstagabend bezwangen die Straubing Tigers den HC Falkensteiner Pustertal mit 5:2. Am Sonntag siegte Straubing mit 3:1 gegen den ZSC, während der HCP gegen den ERC mit 6:4 die Oberhand behalten konnte. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen und sechs Punkten sicherte sich damit Straubing souverän erstmals den Vinschgau Cup. Titelverteidiger Ingolstadt landete mit drei Punkten und dem minimal besseren Torverhältnis als der HCP auf dem zweiten Platz. Die Wölfe folgen in der Abschlusstabelle punktgleich mit dem ERC auf Rang drei. Der Spitzenklub aus Zürich landete damit nach zwei sieglosen Spielen etwas überraschend auf dem vierten und letzten Platz.

Positives Fazit

„Es war einmal mehr eine großartige Veranstaltung, alles verlief reibungslos“, zieht David Stocker, der Geschäftsführer vom Tourismusverein Latsch-Martell eine positive Bilanz. Der Tourismusverein richtet das Turnier in Zusammenarbeit mit dem ERC Ingolstadt und mit Hilfe zahlreicher Partner, Sponsoren und Helfer aus. Der Vinschgau Cup dient seit jeher als Höhepunkt des Trainingslagers des ERC.

Die „Schanzer“ bereiteten sich wieder rund eine Woche in Latsch auf die neue Saison vor. Seit zehn Jahren kommen die deutschen Eishockeyprofis regelmäßig hierher. „Die Partnerschaft hat sich bewährt. Zahlreiche Freundschaften sind entstanden“, unterstreicht Stocker.

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle auch an unsere treuen Partner und Sponsoren: den Tourismusverein Latsch-Martell, den ERC Ingolstadt, die Gemeinde Latsch, Viva Latsch, den AHC Vinschgau Eisfix, Audi Deutschland, die Raiffeisenkasse Latsch, die Spezialbrauerei FORST, die Brennerei Pircher, VIP Vinschgau, das Südtiroler Speckkonsortium, die Kellerei Bozen, Schweitzer Getränke, MediaMarkt Saturn, STS-Security, Assiconsult Bozen, Zipperle sowie das Bauunternehmen Latsch.

„Ich möchte mich persönlich bei jedem einzelnen Partner, Sponsor, den Eismeister Dieter Kofler mit Team und vor allem bei allen Helferinnen und Helfern bedanken – ohne sie wäre eine Veranstaltung in dieser Form nicht möglich gewesen. Mein besonderer Dank gilt zudem meinem großartigen OK-Team rund um Anna Maria Pedross, Jürgen Pircher, Magdalena Tappeiner vom AHC Vinschgau Eisfix, Manuel Platzgummer von der Gemeinde Latsch und Tim Regan und Tanja Duschinger vom ERC Ingolstadt“, betont Geschäftsführer David Stocker abschließend.