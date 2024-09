Volksbank an der Seite der Alps Ice Academy

Von: luk

Bozen – Die Volksbank unterstützt die Alps Ice Academy, ein Gemeinschaftsprojekt von zehn Südtiroler Spitzenclubs des Eishockeys. Ziel dieser Academy ist es, junge Talente zu fördern und den Eishockeysport in Italien und darüber hinaus zu stärken. Dabei steht der sportliche Charakter im Fokus, aber auch der schulische Aspekt wird nicht vernachlässigt, um die Athletinnen und Athleten sowohl in ihrer aktiven sportlichen Karriere als auch in der schulischen und beruflichen Entwicklung nachhaltig auf ihre Zukunft vorzubereiten.

Die Volksbank teilt die Werte der Academy wie Respekt, Teamorientierung und persönliche Entwicklung und fördert junge Talente auf dem Weg zum Profisport durch eine ganzheitliche Ausbildung.