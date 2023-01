Voltan wechselt auf Leihbasis zu Feralpisalò

Bozen – Der aus Padua stammende Offensivspieler bestritt in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 54 Pflichtspiele für den FC Südtirol. In der letztjährigen Saison leistete er mit sechs Ligatreffern einen bedeutenden Beitrag zum Gewinn der Serie C

Davide Voltan verlässt den FC Südtirol und wechselt auf Leihbasis zu Feralpisalò. Die Gardesaner haben sich zum Erwerb der Transferrechte verpflichtet, sollte der Club am Ende der laufenden Saison in die Serie B aufsteigen.

Voltan wechselte im Jänner 2021 vom damaligen Serie B-Club Reggiana zum FC Südtirol. Im Rahmen des sechsmonatigen Leihgeschäfts brachte es der Offensivspieler auf insgesamt 21 Einsätze (vier in den Playoffs) mit sechs Treffern und drei Vorlagen. Am Ende der Saison erwarb der FCS die Transferrechte und einigte sich mit Voltan auf einen Dreijahresvertag.

Mit 31 Einsätzen, sieben Treffern und drei Torvorlagen spielte Voltan auch in der Meistersaison 2021/22 eine bedeutende Rolle für den FC Südtirol. In der laufenden Spielzeit kam Voltan beim Italienpokalmatch gegen Feralpisalò (ein Treffer) sowie beim Ligaspiel in Genua zum Einsatz.

Der FC Südtirol bedankt sich bei Davide Voltan für die gemeinsame Zeit und wünscht ihm viel Erfolg für sein neues Abenteuer.