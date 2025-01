Von Europacup-Stockerln und Italienmeisterschaften, die zur Familienangelegenheit werden

Von: mk

Bozen – Nicht nur die Alpinen Skirennläufer hatten am vergangenen Wochenende einen dicht gedrängten Kalender – auch in den anderen Wintersportarten ging es heiß her. Hier ein Überblick über die starken Ergebnisse der Südtiroler Athletinnen und Athleten.

Biathlon: Siege und Podestplätze beim Italienpokal in Zoldo

Etappe Nummer vier der Coppa Italia Fiocchi ging am Wochenende in Zoldo (Belluno) im Biathlonzentrum Pala Favera über die Bühne. Zur Austragung kamen zwei Sprints, an denen an beiden Wettkampftagen rund 200 Skijägerinnen und Skijäger teilnahmen.

Im ersten Sprint belegten die Grödner Zwillingsschwestern Thea und Tanja Wanker (beide Sportgruppe der Finanzwache) in der Kategorie Giovani den zweiten, bzw. dritten Platz. Bei den Juniorinnen setzte sich ihre Grödner Landsfrau Denise Planker (Heeres-Sportgruppe) hingegen durch. Bei den jungen Männern gab es in der Altersklasse Aspiranti einen heimischen Doppelsieg durch den Ridnauner Andreas Braunhofer (Sportgruppe Carabinieri) und Rafael Santer (SC Ulten). Unter den Junioren wurde Maximilian Leitgeb (Antholz/Carabinieri) Dritter, in der allgemeinen Altersklasse konnte sich David Zingerle (Antholz/Heeres-Sportgruppe) durchsetzen.

Am zweiten Wettkampftag nahm Anna Anvidalfarei (SC Gröden) in der Kategorie Aspiranti (Jahrgänge 2008 und 2009) den zweiten Platz ein und blieb am Schießstand fehlerfrei. Bei den gleichaltritgen Burschen gab es einen Südtiroler Doppelsieg durch den Antholzer Julian Huber (Sportgruppe Carabinieri) und Rafael Santer (Ulten), der 19 Sekunden auf Huber einbüßte. Bei den Juniorinnen (2003 und 2004) wurde Planker (Heeres-Sportgruppe) nach ihrem Sieg am Samstag Zweite.

Biathlon: Hubert Leitgeb Cup gastiert in Alta Badia

Der Hubert Leitgeb Cup powered by Raiffeisen wurde am Sonntag mit der dritten von insgesamt fünf Etappen in Alta Badia fortgesetzt. Fast 140 junge Skijägerinnen und Skijäger waren im Einsatz und bestritten im Langlauf- und Biathlonzentrum einen Sprintwettkampf. Hier die Kategoriesieger im Überblick:

U9: Ilvy Wierer (Antholz) und Lenz Complojer (Antholz)

U11: Franzi Wolf (Antholz) und Leon Fischer (Passeier)

U13: Mia Pedevilla (Antholz) und Adam Oberhauser (SC Gröden)

U15: Eva Hilber (Antholz) und Elia Steinkaserer (Antholz)

Skilanglauf: Profanter glänzt im Trentino

Im Fleimstal (Lago di Tesero) wurde am Wochenende die Skiri Trophy mit 1500 Teilnehmenden ausgetragen, die auch zum Raiffeisen Langlauf Cup zählt. Für ein herausragendes Ergebnis hat dabei Anna Profanter (Seiser Alm Ski Team) gesorgt, die sich in der Alterklasse U14 den Sieg holen konnte. In die Top Ten schafften es in der jeweiligen Kategorie Thea Moser (ASC Sarntal/U10/4.), Liam Zemmer (Seiser Alm Skiteam/U10/7.), Magda Moser (ASC Sarntal/U14/10.), Anna Sagmeister (ASC Sesvenna/U16/7.) und Noah Heinrich Senoner (SC Gröden/Revival/10.).

Skilanglauf: Erstes Podium für Bachmann

In Falcade (Belluno) ging am Wochenende eine Etappe des FESA Cups, also des Europacups der Langläuferinnen und Langläufer, über die Bühne. Südtirols aktuelle und ehemalige Landeskader-Athletinnen und -Athleten konnten dabei einige beachtliche Ergebnisse erzielen. Allen voran die Gsieserin Romina Bachmann, mittlerweile Mitglied der Sportgruppe der Carabinieri, die im Sprint in der klassischen Technik Dritte wurde und es damit bei den Juniorinnen erstmals im Europacup auf das Podium schaffte. Bei den gleichaltrigen Männern der U20 belegte Ruben Wurzer (5VLoipe) aus Welsberg-Taisten den 14. Rang. Die Vinschgerin Marit Folie (Sportgruppe der Finanzwache) belegte im U20-Einzelrennen über 10 km in der freien Technik Rang acht und wurde einen Tag später im Verfolgungsrennen über 15 km in der klassischen Technik Neunte.

Snowboard: Samnaun bringt Glück

Samnaun war am Wochenende Austragungsort von FIS Rennen der Juniorinnen und Junioren im Snowboard. Die Reise in die Schweiz hat sich gelohnt, denn die heimischen “Brettlrutscher” kehrten mit einigen Erfolgen zurück. So gab es im ersten Rennen der jungen Männer einen Dreifachsieg durch Philipp Mutschlechner (Enneberg), Kevin Crazzolara (Abtei) und Leone Da Col (Welschnofen). Bei den jungen Frauen wurde Anna Mammone (Welschnofen) Zweite, Viktoria Lamber (Villnöß) beendete den Parallel-Slalom an dritter Stelle.

Am zweiten Renntag belegte Mutschlechner den zweiten Platz, Da Col wurde Vierter. Anna Mammone schied im Viertelfinale knapp aus und landete mit der mit Abstand schnellsten Quali-Zeit im Gesamtklassement an fünfter Stelle.

Freestyle: Wettkämpfe in verschiedenen Regionen

Auf der Seiser Alm gastierte in der vergangenen Woche der Europacup der Freestyler. Im Freeski gab es dabei einen Heimsieg durch eine Lokalmatadorin, nämlich die Kastelrutherin Maria Gasslitter. Bei den Männern wurde der Rittner Niklas Oberrauch 13., während Max Von Aufschnaiter als 27. seine ersten Europacup-Zähler sammelte und als Belohnung bei den nächsten beiden Europacups für die italienische Natiolmannschaft starten darf. Für die anderen heimischen Teilnehmer war es eine wichtige Erfahrung in einem stark besetzten Starterfeld.

Mit der ersten Etappe auf Meran 2000 hat am Wochenende die Raiffeisen Slopestyle Tour begonnen. Am Start war auch der Südtiroler Landeskader. Heidi Pescolderungg (Pfalzen) holte sich im Freeski in der Altersklasse Giovani den Sieg, während Elia Baez Locher (Bozen) bei den gleichaltrigen Burschen den zweiten Rang belegte.

In Prato Nevoso (Piemont) ging am Wochenende außerdem eine Etappe des Italienpokals im Snowboard Freestyle über die Bühne. Im Big Air belegte Nicole Bazzanella in der Kategorie Aspiranti den zweiten Platz, Jan Fulterer wurde bei den Junioren Dritter. Ihr Top-Ergebnis wiederholen konnte Bazzanella auch im Slopestyle, wo sie neuerlich den zweiten Rang einnahm. Das beste Ergebnis bei den Burschen schaffte hier Ben Marmsoler, der in der Altersklasse Allievi Rang sechs schaffte.

Nordische Kombination: Oberhofer in Harrachov im Einsatz

Die Gsieserin Anna Oberhofer (SC Gröden) hat in Harrachov (Tschechien) zwei Wettkämpfe bestritten, die zum FIS Youth Cup zählen. Im Wettkampf nach Gundersen von der kleinen Schanze wurde die 16-Jährige einmal Sechste und einmal Siebte.

Sportrodeln: Runggatscher-Festspiele in Latzfons

Rund 90 Rodlerinnen und Rodler beteiligten sich an den Italienmeisterschaften der Sportrodler in Latzfons auf der bekannten Lahnwiesen-Bahn. Hier die neuen nationalen Champions der verschiedenen Kategorien im Überblick, von denen fünf (von zwölf ) den Nachnamen Runggatscher tragen:

Ragazzi Jugend 1: Teresa Runggatscher (Villnöß/2.34,59) – Markus Rainer (Jaufental/2.30,37)

Allievi Jugend 2: Theresa Rainer (Jaufental/2.30,48) – David Mittermair (Olang/2.29,56)

Juniores Junioren 1: Iris Runggatscher (Villnöß/2.23,19) – Peter Runggatscher (Villnöß/2.22,91)

Juniores Junioren 2: Silvia Runggatscher (Villnöß/2.19,97) – Matthias Moling (Wengen/2.17,93)

Giovani Senior: Kathrin Runggatscher (Villnöß/2.20,34) – Sebastian Frei (Laugen Tisens/2.15,13)

Master: Florian Schölzhorn (Jaufental/2.17,07)

Doppelsitzer: Tobias Mair/Tobias Müller (Laugen Tisens/1.13,36) *nur ein Lauf