Vorbereitungen für den IBU Cup in Ridnaun schreiten voran

Ridnaun – Etwas mehr als zwei Wochen noch und in Ridnaun geht nach zwei Jahren erstmals wieder eine Etappe des IBU Cups über die Bühne. Nicht nur die Vorfreude auf das große Finale der zweithöchsten Wettkampfserie im Biathlon vom 10. bis zum 13. März steigt bei allen Beteiligten. Die Internationale Biathlon Union (IBU) hat kürzlich bestätigt, dass alle Wettkämpfe in der Südtiroler Biathlonhochburg per Livestream übertragen werden. Außerdem könnten vor den Wettkämpfen die Schneebedingungen derzeit nicht besser sein.

Nachdem die Omikron-Welle in Italien am abklingen ist und vieles darauf hindeutet, dass es europaweit langsam aber sicher in Richtung Normalität geht, hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb im engen Austausch mit der Südtiroler Landesregierung grünes Licht für das renommierte Sportevent gegeben. „Das allgemeine Sicherheitskonzept steht und wird immer wieder der Lage angepasst und aktualisiert. Momentan steht dem IBU Cup vom 10. bis zum 13. März auch in dieser Hinsicht nichts im Wege. In der vergangenen Saison mussten wir leider aufgrund der Pandemie passen, doch dafür ist die Vorfreude nun umso größer“, sagt Rennleiter Manuel Volgger.

Ein weiterer Grund lässt die Vorfreude auf den IBU Cup 2022 in Ridnaun ins Unermessliche steigen. Die diesjährige Ausgabe ist das IBU-Cup-Finale. Im Ridnauntal werden somit nicht nur die Tagessieger, sondern wahrscheinlich auch die Gesamt- und die Disziplinenwertungs-Sieger ermittelt. Passend dazu sind auch die Schneebedingungen ausgezeichnet. Nach den Wettertiefs in den vergangenen Wochen hat es in Ridnaun jede Menge Neuschnee gegeben, mit dem nicht nur hervorragend gearbeitet werden kann, sondern der das Tal auch in ein winterliches weißes Kleid gehüllt hat.

Alle Wettkämpfe in Ridnaun werden per Livestream übertragen

Ein winterliches Kleid, das es dem Ridnauntal ermöglicht, sich von seiner schönsten winterlichen Seite zu präsentiert. Zu einem idealeren Zeitpunkt hätte deshalb vor kurzem die Nachricht nicht eintreffen können, dass alle Wettkämpfe des IBU Cups in der Südtiroler Biathlonhochburg per Livestream übertragen werden. „Für Ridnaun, das gesamte Wipptal, aber auch Südtirol ist dies eine schier unbezahlbare Werbung. Die Bilder werden in für Südtirol sehr wichtigen Märkten ausgestrahlt, wie etwa in Deutschland, aber auch den osteuropäischen Ländern wie Tschechien, Polen oder der Slowakei“, erklärt Volgger.

Das Programm in Ridnaun sieht insgesamt sechs Entscheidungen vor. Nach zwei Trainingstagen gehen am Donnerstag, 10. März die Sprints über die Bühne. Um 10.30 Uhr beginnt das kürzeste Wettkampf-Format der Frauen, die 7,5 Kilometer in der Loipe zurücklegen müssen und zwei Mal am Schießstand antreten. Am frühen Nachmittag, um 14 Uhr, fällt bei den Männern (10 km) der Startschuss. Am Freitag können die Athleten dann pausieren, ehe es am Samstag, 12. März, mit den Verfolgungswettkämpfen weitergeht. Wieder legen um 10.30 Uhr die Frauen (10 km, vier Schießprüfungen) los, während die Herren (12,5 km) ab 13.00 Uhr zum Zug kommen. Zum Abschluss des IBU Cups in Ridnaun stehen am Sonntag, 13. März zwei Staffelwettkämpfe an. Um 10.30 Uhr wird die Single-Mixed-Staffel ausgetragen, um 13.00 Uhr dann die Mixed-Staffel.