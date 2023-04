VSS-Mountainbiker starten in die neue Saison

Bozen – Am Ostermontag starten Südtirols Nachwuchs-Mountainbiker in die neue Saison. Zum Auftakt der VSS/Raiffeisen Jugend-Trophy finden am 10. April in Nals ein Cross Country- und ein Hindernisrennen statt. Insgesamt 15 Rennen in elf Südtiroler Gemeinden stehen in der Saison 2023 auf dem Plan.

Die Nachwuchs-Mountainbiker sind startklar. Das erste Rennen der VSS/Raiffeisen Jugend-Trophy wird kommenden Montag, 10. April in Nals ausgetragen. „2023 konnten wir wiederum ein Programm erstellen, wie wir es gewohnt sind. Ich hoffe, dass wieder viele Kinder auf das Mountainbike steigen, um diese interessante Sportart zu erlernen“, erklärt VSS-Referent Erwin Schuster.

In der Saison 2023 dürfen sich die Nachwuchsmountainbiker des Landes auf insgesamt 15 Entscheidungen in elf Südtiroler Gemeinden freuen. Traditionell wird das große Finale, bei dem auch die Landesmeister ermittelt werden, in Pichl/Gsies veranstaltet. Am ersten Septemberwochenende wird sich dann zeigen wer sich VSS-Landesmeister*in nennen darf.

Das Reglement sowie alle Termine finden Interessierte in der offiziellen Broschüre zur VSS/Raiffeisen Jugend-Trophy 2023. Diese kann in der VSS-Geschäftsstelle abgeholt werden oder auf der Webseite des VSS heruntergeladen werden.

Die Termine der VSS/Raiffeisen Jugend-Trophy 2023:

· 10. April: Nals (Cross Country, Hindernis) – Sunshine Racers ASV Nals

· 22. April: Kortsch (Easy Down) – ASV Kortsch Raiffeisen

· 1. Mai: St. Lorenzen (Cross Country) – ASV St. Lorenzen

· 6. Mai: Hafling (Cross Country) – SC Meran Sektion Rad

· 13. Mai: Sarnthein (Cross Country) – ASC Sarntal Sektion Rad

· 10. Juni: Eppan (Cross Country) – Dynamic Bike Team Eppan

· 1. Juli: St. Christina (Cross Country) – ASV Rodes Gherdeina

· 29. Juli: St. Georgen (Eliminator Race, Easy Down) – ASV Team Green Valley

· 13. August: Klausen (Cross Country) – Amateur Bike Club Klausen

· 26. August: Steinegg (Cross Country) – ASC Kardaun

· 2. September: Pichl/Gsies (Easy Down, Dual) – SSV Pichl/Gsies

· 3. September: Pichl/Gsies (Cross Country) – SSV Pichl/Gsies