VSS/Raiffeisen Badminton Jugendcup Finale 2024 in Mals

Von: mk

Mals – Am Samstag, den 19. Oktober 2024 wurde in Mals das VSS/Raiffeisen Jugendcup Finale ausgetragen. Rund 80 Athleten ließen sich die Chance nicht entgehen und zeigten ihr Können auf dem Feld, besonders viele Erfolge konnte dabei der ASV Mals feiern.

Rund 80 Teilnehmer konnten beim VSS/Raiffeisen Jugendcup Finale in Mals verzeichnet werden, besonders stark war der Gastgeberverein, der ASV Mals, mit über 50 Spielern vertreten. Auch die Spieler des SC Meran, SSV Brixen und ASV Überetsch waren zahlreich anzutreffen. Die Kinder spielten in den Kategorien U9 und U11 in der Turnhalle der Mittelschule. Die Jugendlichen spielten in den Kategorien U13 Mixed, U13+ und U19 Mixed in der Turnhalle der Oberschule.

Am erfolgreichsten waren die Spieler des ASV Mals. Hier konnten Hanna Niedermair (U9), Natalie Gitterle (U11), Lea Gitterle (U13+), Mattia Ceol (U11) und Daniel Moriggl (U13+) Gold holen. Jonas Jashari (U9) holte für den ASV Überetsch die Goldmedaille, Emma Schitterle (U13 Mixed) für den SSV Brixen und David Bauer (U19 Mixed) für den SC Meran.

„Im Vordergrund soll beim VSS/Raiffeisen Badminton Jugendcup nicht das Gewinnen stehen. Vielmehr möchten wir den Kindern ein Gefühl der Gemeinschaft über den Sport vermitteln“, erklärt Norbert Spornberger, VSS-Referent für Badminton. Um alle Kinder für ihren Fleiß und Einsatz zu belohnen, gab es am Ende des Tages noch die traditionelle Tombola, so verließen alle Kinder mit strahlenden Augen die Turnhalle.

Am kommenden Samstag, den 2. November findet in der Max-Valier Turnhalle in Bozen noch die VSS/Raiffeisen Badminton Landesmeisterschaft der U9 und U11 statt.

Die Sieger des VSS/Raiffeisen Badminton Jugendcup Finales 2024 im Überblick:

Die Sieger des VSS/Raiffeisen Badminton Jugendcup Finales 2024 im Überblick:

U9:

1. Jonas Jashari (ASV Überetsch)

2. Mirco Warasin (ASV Überetsch)

3. Nik Thöni (ASV Mals)

1. Hannah Niedermair (ASV Mals)

2. Hana Szczech (ASV Mals)

3. Noemi Telser (ASV Mals)

U11:

1. Mattia Ceol (ASV Mals)

2. Jakob Stauder (ASV Überetsch)

3. Finn Unterberger (ASV Mals)

1. Natalie Gitterle (ASV Mals)

2. Theresa Renner (ASV Mals)

3. Paula Ohnewein (ASV Überetsch)

U13 Mixed:

1. Emma Schitterle (SSV Brixen)

2. Lina Winkler (ASV Mals)

3. Karolina Nardon (ASV Überetsch)

U13+:

1. Daniel Moriggl (ASV Mals)

2. Igor Szczech (ASV Mals)

3. Gabriel Tragust Atz (ASV Überetsch)

1. Lea Gitterle (ASV Mals)

2. Janina Kobler (ASV Mals)

3. Frieda Heinisch (ASV Mals)

U19 Mixed:

1. David Bauer (SC Meran)

2. Lui Hsuan Wie (ASV Überetsch)

3. Anna Ferri (ASV Überetsch)