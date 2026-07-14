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46 Ranggler stellten ihr Können unter Beweis

VSS/Raiffeisen Preisranggln auf der Gampiel Alm

Dienstag, 14. Juli 2026 | 14:12 Uhr
Alle Preisträger mit VSS Vize Obmann Thomas Tiefenbrunner und VSS Referent Ranggln Markus Wolfsgruber
vss
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Von: mk

Pfunders – Bei herrlichem Sommerwetter wurden am Sonntag den 5. Juli auf der Gampiel Alm in Pfunders das traditionelle VSS/Raiffeisen Preisranggln sowie ein Hogmoarranggln ausgetragen. Insgesamt 46 Ranggler kämpften vor zahlreichen Zuschauern um den Sieg.

Auf 2.047 Metern Seehöhe bot die Alm einmal mehr eine beeindruckende Kulisse für die spannenden Wettkämpfe, bei denen 46 Ranggler ihr Können unter Beweis stellten. Zahlreiche Zuschauer verfolgten die packenden Begegnungen und sorgten für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Die große Teilnehmerzahl unterstreicht einmal mehr den hohen Stellenwert des Rangglns. Trotz des Aufstiegs auf die Alm nahmen zahlreiche Ranggler und interessierte Zuschauer den Weg gerne auf sich. „Das zeigt eindrucksvoll, dass diese traditionsreiche Sportart weiterhin lebendig ist und von Jung und Alt mit großer Begeisterung gepflegt wird“, freuen sich VSS-Obmann-Stellvertreter Thomas Tiefenbrunner und VSS-Referent Markus Wolfsgruber.

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Die Hüttenbesitzer Manuela Weissteiner und Andreas Huber verwöhnten gemeinsam mit ihrem engagierten Team die zahlreichen Gäste mit traditionellen Spezialitäten.

Sieger VSS/Raiffeisen Preisranggln

Kinder bis 6 Jahre

1.    Daniel Falk (Terenten)

2.    Maximilian Weger (Ahrntal)

Schüler 6–8 Jahre

1.    Elias Eschgfäller (Passeier)

2.    Paul Pircher (Passeier)

3.    Damian Klammer (Ahrntal)

Schüler 8–10 Jahre

1.    Jakob Abler (Passeier)

2.    Jakob Voitkofler (Ahrntal)

3.    Mathias Stocker (Ahrntal)

Schüler 10–12 Jahre

1.    Eliah Weger (Ahrntal)

2.    Liam Gurtler (Passeier)

3.    Laurin Rieder (Terenten)

Schüler 12–14 Jahre

1.    Florian Niederbrunner (Ahrntal)

2.    Luis Pixner (Passeier)

3.    Armin Rauter (Sarntal)

Jugend 14–16 Jahre

1.    Martin Unterkalmsteiner (Passeier)

2.    Johannes Oberhollenzer (Ahrntal)

3.    Simon Pichler (Passeier)

Jugend 16–18 Jahre

1.    Alex Weidacher (Terenten)

2.    Josef Kofler (Passeier)

3.    Markus Stocker (Ahrntal)

Allgemeine Klasse III

1.    Benedikt Engl (Terenten)

2.    Aron Watschinger (Ahrntal)

3.    Christoph Stampfl (Rodeneck)

Hogmoar
Schüler-Hogmoar

Luis Pixner (Passeier)
Raphael Lechner (Terenten)
Benedikt Kofler (Sarntal)

Jugend-Hogmoar

Alex Weidacher (Terenten)
Johannes Oberhollenzer (Ahrntal)
Johannes Pichler (Passeier)

Hogmoar (Allgemeine Klasse)

Christoph Stampfl (Rodeneck)
Benedikt Engl (Terenten)
Aron Watschinger (Ahrntal)

Bezirk: Pustertal

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