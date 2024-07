VSS/Raiffeisen Preisranggln und Ahrntaler Meisterschaft

Von: luk

Ahrntal – 40 Teilnehmer beim VSS/Raiffeisen Preis- und Hogmoarranggln mit Ahntaler Meisterschaft zeigen, dass die Ranggler, auch nach dem Saisonhöhepunkt mit der VSS/Raiffeisen Landesmeisterschaft am letzten Sonntag in Pfunders, hochmotiviert in die zweite Saisonhälfte starten.

Der vom Team um Obmann Harald Egger perfekt organisierte Wettkampf fand bei bestem Rangglwetter statt und sah nach vielen spannenden Kämpfen folgende Athleten auf dem Siegespodest:

VSS/Raiffeisen – Preisranggln:

Schüler 6-8:

1. Richard Niederbrunner (Ahrntal)

2. Jakob Alber (Passeier)

3. Matthias Stocker (Ahrntal)

Schüler 8-10:

1. Lukas Walzl (Passeier)

2. Eliah Weger (Ahrntal)

3. Benny Gilg (Passeier)

Schüler 10-12:

1. Florian Niederbrunner (Ahrntal)

2. Luis Pixner (Passeier)

3. Florian Voithofer (Ahrntal)

Schüler 12-14:

1. David Hofer (Ahrntal)

2. Josef Kofler (Passeier)

3. Johannes Oberhollenzer (Ahrntal)

Jugend 14-16:

1. Fiegl Devid (Passeier)

2. Moritz Oberhollenzer (Ahrntal)

3. Andy Egger (Ahrntal)

Jugend 16-18:

1. Fabian Hofer (Passeier)

2. Simon Leiter (Ahrntal)

Allgemeine Klasse:

1. Fabian Hofer (Passeier)

2. Watschinger Aron (Ahrntal)

3. Benedikt Engl (Terenten)

Hogmoarranggln:

Den Schülerhogmoar holte sich David Hofer (Ahrntal) vor Michael Alber (Ahrntal) und Johannes Pichler (Passeier). In der Kategorie Jugend siegte Fabian Hofer (Passeier) vor Simon Leiter (Ahrntal) und Andy Egger (Ahrntal) und den Hogmoar der Allgemeinen Klasse erkämpfte sich Benedikt Engl aus Terenten vor Markus Wolfsgruber (Vintl) und Aron Watschinger (Ahrntal).

Ahrntaler Meister im Jahr 2024 dürfen sich nennen:

Schüler 6-8:

Richard Niederbrunner

Schüler 8-10:

Simon Weger

Schüler 10-12:

Florian Voithofer

Schüler 12-14:

David Hofer

Jugend 14-16:

Andy Egger

Jugend 16-18:

Simon Leiter

Allgemeine Klasse:

Watschinger Aron