Aktuelle Seite: Home > Sport > VSS/Raiffeisen Preisranggln wieder ein voller Erfolg
In besonderer Kulisse

VSS/Raiffeisen Preisranggln wieder ein voller Erfolg

Dienstag, 26. Mai 2026 | 12:44 Uhr
Ranngln
VSS
Schriftgröße

Von: luk

Dietenheim – Im besonderen Ambiente des Südtiroler Volkskundemuseums in Dietenheim fand am 17. Mai 2026 das VSS/Raiffeisen-Preisranggln statt. Anlass der Veranstaltung war der Internationale Tag der Museen, wodurch sich Sport, Tradition und Kultur auf eindrucksvolle Weise miteinander verbanden.

Mitten zwischen den altertümlichen Höfen und historischen Gebäuden des Museums lieferten sich insgesamt 43 Ranggler spannende und faire Wettkämpfe. Teilnehmer aus den Vereinen Ahrntal, Terenten, Passeier sowie dem neugegründeten Rangglverein Sarntal sorgten für hochklassige Begegnungen und begeisterten das Publikum mit ihrem Können.

„Das Preisranggln in dieser besonderen Kulisse war Werbung für unseren Traditionssport. Es freut mich besonders, dass sich neben den etablierten Vereinen auch der neugegründete Rangglverein Sarntal beteiligt hat. Das zeigt, dass das Ranggln in Südtirol lebt und auch in Zukunft einen wichtigen Platz im Vereinswesen einnehmen wird“, betonte VSS-Bezirksreferent Armin Niedermair.

Das VSS/Raiffeisen-Preisranggln in Dietenheim bot einmal mehr den Beweis dafür, wie lebendig und beliebt das Ranggln in Südtirol ist. Nach vielen spannenden Wettkämpfe waren dies die Sieger in den verschiedenen Kategorien:

 

VSS/Raiffeisen Preisranggln:

Kinder 4-6 Jahre: Weger Maximilian (Ahrntal)

Schüler 6-8 Jahre: Pircher Paul (Passeier)

Schüler 8-10 Jahre: Abler Jakob (Passeier)

Schüler 10-12 Jahre: Gilg Benni (Passeier)

Schüler 12-14 Jahre: Niederbrunner Florian (Ahrntal)

Schüler 14-16 Jahre: Kofler Josef (Passeier)

Schüler 16-18 Jahre: Weidacher Alex (Terenten)

Allg. Klasse: Falk Freddy (Passeier)

 

Sieger Ahrntaler Meisterschaft:

Kinder 4-6 Jahre: Weger Maximilian

Schüler 6-8 Jahre: Klammer Damian

Schüler 8-10 Jahre: Stocker Mathias

Schüler 10-12 Jahre: Ludwig Johannes

Schüler 12-14 Jahre: Niederbrunner Florian

Schüler 14-16 Jahre: Oberhollenzer Johannes

Schüler 16-18 Jahre: Oberhollenzer Moritz

Allg. Klasse: Watschinger Aron

 

Hogmoar

Schüler: Pixner Luis (Passeier)

Jugend: Oberhollenzer Moritz (Ahrntal)

Allg. Klasse: Falk Freddy (Passeier)

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
“Mann, Frau, Batman, Meerjungfrau, Zorro, Außerirdischer und R2-D2”
Kommentare
78
“Mann, Frau, Batman, Meerjungfrau, Zorro, Außerirdischer und R2-D2”
Messerattacke bei Fest in Salurn
Kommentare
36
Messerattacke bei Fest in Salurn
Ferienimmobilien in Südtirol und Trentino bei Ausländern immer gefragter
Kommentare
34
Ferienimmobilien in Südtirol und Trentino bei Ausländern immer gefragter
20-Euro-Sommerabo für Öffis auch in Südtirol?
Kommentare
32
20-Euro-Sommerabo für Öffis auch in Südtirol?
Papst Leo warnt vor KI-Macht der Tech-Giganten
Kommentare
27
Papst Leo warnt vor KI-Macht der Tech-Giganten
Anzeigen
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Von Südtirol ans Meer | Anzeige
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 