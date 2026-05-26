VSS/Raiffeisen Preisranggln wieder ein voller Erfolg

Von: luk

Dietenheim – Im besonderen Ambiente des Südtiroler Volkskundemuseums in Dietenheim fand am 17. Mai 2026 das VSS/Raiffeisen-Preisranggln statt. Anlass der Veranstaltung war der Internationale Tag der Museen, wodurch sich Sport, Tradition und Kultur auf eindrucksvolle Weise miteinander verbanden.

Mitten zwischen den altertümlichen Höfen und historischen Gebäuden des Museums lieferten sich insgesamt 43 Ranggler spannende und faire Wettkämpfe. Teilnehmer aus den Vereinen Ahrntal, Terenten, Passeier sowie dem neugegründeten Rangglverein Sarntal sorgten für hochklassige Begegnungen und begeisterten das Publikum mit ihrem Können.

„Das Preisranggln in dieser besonderen Kulisse war Werbung für unseren Traditionssport. Es freut mich besonders, dass sich neben den etablierten Vereinen auch der neugegründete Rangglverein Sarntal beteiligt hat. Das zeigt, dass das Ranggln in Südtirol lebt und auch in Zukunft einen wichtigen Platz im Vereinswesen einnehmen wird“, betonte VSS-Bezirksreferent Armin Niedermair.

Das VSS/Raiffeisen-Preisranggln in Dietenheim bot einmal mehr den Beweis dafür, wie lebendig und beliebt das Ranggln in Südtirol ist. Nach vielen spannenden Wettkämpfe waren dies die Sieger in den verschiedenen Kategorien:

VSS/Raiffeisen Preisranggln:

Kinder 4-6 Jahre: Weger Maximilian (Ahrntal)

Schüler 6-8 Jahre: Pircher Paul (Passeier)

Schüler 8-10 Jahre: Abler Jakob (Passeier)

Schüler 10-12 Jahre: Gilg Benni (Passeier)

Schüler 12-14 Jahre: Niederbrunner Florian (Ahrntal)

Schüler 14-16 Jahre: Kofler Josef (Passeier)

Schüler 16-18 Jahre: Weidacher Alex (Terenten)

Allg. Klasse: Falk Freddy (Passeier)

Sieger Ahrntaler Meisterschaft:

Kinder 4-6 Jahre: Weger Maximilian

Schüler 6-8 Jahre: Klammer Damian

Schüler 8-10 Jahre: Stocker Mathias

Schüler 10-12 Jahre: Ludwig Johannes

Schüler 12-14 Jahre: Niederbrunner Florian

Schüler 14-16 Jahre: Oberhollenzer Johannes

Schüler 16-18 Jahre: Oberhollenzer Moritz

Allg. Klasse: Watschinger Aron

Hogmoar

Schüler: Pixner Luis (Passeier)

Jugend: Oberhollenzer Moritz (Ahrntal)

Allg. Klasse: Falk Freddy (Passeier)