VSS/Raiffeisen-U11-Landesmeister kommen aus Kaltern und Tisens

Meran – Die VSS/Raiffeisen Handball-Landesmeister der Kategorie U11 kommen in diesem Jahr aus Kaltern und aus Tisens. Sowohl die Mädchen des ASC Laugen Tisens als auch die Buben des SV Kaltern durften in der Meraner Karl-Wolf-Halle nach spannenden Finalbegegnungen über die begehrten Titel jubeln.

Insgesamt 18 Teams haben am 6. Mai an den VSS/Raiffeisen U11-Handball-Titelkämpfen teilgenommen und dabei ihr Können unter Beweis gestellt. Bei den Mädchen gab es im Halbfinale ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen. Bei beiden Halbfinalspielen war lediglich ein Tor für den Einzug in das Finale entscheidend. Die Mannschaft A des ASC Laugen Tisens konnte mit 11:10 nach dem Siebenmeterwerfen gegen den SSV Brixen in das Finale einziehen. Ebenso knapp war das Spiel zwischen der Mannschaft vom ASC Kastelruth gegen dem ASC Schenna (6:5). Im Finale konnten einmal mehr die Tisner Mädchen ihr Können zur Schau stellen und mit einem 10:7 Sieg über den Landesmeistertitel jubeln.

Die Buben lieferten sich auch spannende Entscheidungen und bereits in der Gruppenphase konnten die späteren Finalisten ihren Vorsprung ausbauen. Die Mannschaft des SSV Brixen musste sich im Halbfinale den Buben von Meran Handball geschlagen geben (9:6) und auch der SSV Bozen konnte die Kalterer nicht stoppen (6:5). Im Finale kam es dann noch einmal zum Nervenkitzel. Die Kalterer Nachwuchshandballer holten sich mit 9:8 Toren nach dem Siebenmeterwerfen den Sieg gegen Meran. VSS-Referentin Verena Wolf und die zahlreichen Zuschauer in der Meraner Karl-Wolf-Halle waren am Ende sichtlich beeindruckt von den Leistungen aller Mannschaften.

Über die Handballsaison hinweg haben die U11-Mannschaften insgesamt fünf Turniere bestritten und im Zuge der Landesmeisterschaft wurden auch die Gesamtsieger der Turnierreihe prämiert. Die amtierenden Landesmeister konnten dabei nicht nur bei der Landesmeisterschaft überzeugen, sondern haben über die ganze Serie hinweg starke Leistungen gezeigt. So konnten die Tisner Mädchen und die Kalterer Buben auch jeweils den ersten Platz in der Gesamtwertung nach Hause holen. „Ihr habt heute und über die ganze Saison hinweg euer Bestes gegeben und könnt stolz auf euch sein“, erklärte VSS-Geschäftsführer Daniel Hofer bei der Preisverteilung.

Die VSS/Raiffeisen Handball-Landesmeisterschaften werden am kommenden Samstag, 13. Mai mit der Kategorie U9 in Algund fortgesetzt.