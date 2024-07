VSS trifft sich mit Landesrat Achammer

Von: luk

Bozen – Am Montag, den 8. Juli 2024 haben sich Vertreter des Verbandes der Sportvereine Südtirols (VSS) mit dem Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Philipp Achammer getroffen, um einige wichtige sportpolitische Themen und Initiativen des VSS zu besprechen.

Besprochen wurden dabei die aktuellsten Neuerungen in Sachen Reform des Sports, sowie wichtige VSS-Initiativen wie Fair Play, Erlebniswelt Sport, der Preis für vorbildliche Jugendarbeit und vor allem die Eisi-Tour, sowie das Bewegungsprogramm der Felix -Neureuther- Stiftung „Beweg dich schlau!“, welche der VSS in guter Zusammenarbeit mit den Südtiroler Schulen anbietet. Wir wollen und müssen Kinder bereits in jungen Jahren für Sport und Bewegung begeistern. „Die Schulwelt ist dabei für den VSS ein idealer und wichtiger Partner“, betont VSS-Obmann Paul Romen.

Auch die Nutzung der Schulturnhallen durch die Sportvereine bzw. der Bau von neuen Sporthallen war Thema. Vor allem im städtischen Bereich wie Bozen und Meran braucht es zusätzliche Turnhallen. „Wir hoffen, dass beim Bau neuer Turnhallen auch die einzelnen Sportarten berücksichtigt werden“, so VSS-Vizeobmann Thomas Tiefenbrunner.

„Sportlehrer*innen und gut ausgebildete Fachkräfte in den Schulen sind für den VSS wichtig, weil diese in Stadt und Land auch wichtige Arbeit in den Sportvereinen leisten“, betonte Lidia Bernardi VSS-Bezirksvertreterin. Diesbezüglich unterstützt der VSS den Abbau von bürokratischen Hindernissen in der Zusammenarbeit mit öffentlich Bediensteten um das sportliche Angebot im Sportverein zu stärken.

„Danke an den Landesrat Achammer für dein stets offenes Ohr und für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Wir hoffen, dass wir diese auch in den kommenden Jahren weiterführen und vertiefen dürfen“, bedankt sich Romen nach dem Treffen.