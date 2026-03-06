VSV im ICE-Viertelfinale, Capitals kassieren Ausgleich

Von: apa

Der Villacher SV ist am Freitag als siebentes Team ins Viertelfinale der ICE Hockey League eingezogen. Die Vienna Capitals müssen gegen Szekesfehervar hingegen in ein Entscheidungsmatch, da sie in Ungarn im zweiten Pre-Play-off-Duell durch eine 3:7-Niederlage das 1:1 hinnehmen mussten. Der VSV gewann hingegen auch das zweite Duell mit den Black Wings Linz und wartet nach einem glatten 5:1 nun auf seinen Viertelfinalgegner, der am Sonntagabend mittels “Pick” ermittelt wird.

Matchwinner für den VSV in Linz war Joël Teasdale, der zwei Treffer erzielte und einen Assist verbuchte. Die Capitals lagen in Ungarn dreimal mit einem Tor Vorsprung vorne, brachen nach dem 3:4 im Schlussdrittel aber völlig auseinander und kassierten drei Unterzahltore. Das entscheidende dritte Match der Serie steigt am Sonntag (17.30 Uhr) in Wien-Kagran. Danach erfolgt die Auswahl der Viertelfinalgegner durch Grunddurchgangssieger Graz 99ers, den KAC und Titelverteidiger Salzburg sowie die Zuteilung des Kontrahenten von Bozen.