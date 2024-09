Vuelta-Tagessieg an Basken Berrade, Roglic in Lauerstellung

Von: APA/dpa

Der Baske Urko Berrade hat auf der 18. Etappe der Vuelta einen Heimsieg geholt. Nach 179,3 km von Vitoria-Gasteiz nach Maeztu siegte der Kern-Pharma-Profi am Donnerstag vor dem Schweizer Mauro Schmid und seinem Teamkollegen Pau Miquel. Vor den drei entscheidenden Etappen bei der Spanien-Rundfahrt bleibt Topfavorit Primoz Roglic in Lauerstellung. Der dreimalige Vuelta-Sieger erreichte das Ziel 6:40 Minuten hinter dem Tagessieger zusammen mit dem Gesamtersten Ben O’Connor.

Der australische Decathlon-Teamkollegen von Felix Gall geht im Roten Trikot damit mit weiter fünf Sekunden Vorsprung auf Roglic in die entscheidenden Tage. Am Freitag endet die 19. Etappe mit der Bergankunft der ersten Kategorie am Alto de Moncalvillo. Über 8,6 km geht es dann durchschnittlich 8,9 Prozent hinauf. Samstag steht eine weitere Bergankunft am Programm. Bereits auf den letzten Bergetappen hatte der Red-Bull-Kapitän Roglic stetig seinen Rückstand verkleinert. Außerdem hat der Slowene am Sonntag beim abschließenden Kampf gegen die Uhr in Madrid als herausragender Zeitfahrer alle Trümpfe in der Hand.

Berrade gewann aus einer am Ende 13-köpfigen Ausreißergruppe heraus, er lancierte knapp fünf Kilometer vor dem Ziel die entscheidende Attacke. Gall kam mit über einer Viertelstunde Verspätung an, der Osttiroler ist in der Gesamtwertung nun auf dem 32. Rang zu finden.