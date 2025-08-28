WAC verpasst nach Elferkrimi bei Omonia Conference League

Von: apa

Der WAC hat den Einzug in die Ligaphase der Conference League verpasst. Der ÖFB-Cupsieger musste sich am Donnerstag bei Omonia Nikosia im Elfmeterschießen geschlagen geben. Zuvor hatten die Zyprer durch ein 1:0 den 2:1-Sieg des WAC im Hinspiel wettgemacht. Das einzige Tor erzielte Willy Semedo (39.). Die Kärntner waren ab der 60. Minute in Überzahl, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Sie müssen weiter seit 2020 auf eine Teilnahme an einem Europacup-Hauptbewerb warten.

WAC-Trainer Dietmar Kühbauer nahm gegenüber dem Hinspiel zwei Änderungen vor – eine gewollt, eine ungewollt. Wegen einer Verletzung von Nikolas Polster kam im Tor Lukas Gütlbauer zu seinem Europacup-Debüt. Dem im Juni bereits ins ÖFB-Team berufenen Polster machen laut Kühbauer Knieprobleme zu schaffen. In der Offensive setzte der WAC-Coach statt Markus Pink auf den wendigeren David Atanga.

Gütlbauer mehrfach gefordert

Die Wolfsberger hatten bei knapp 30 Grad im GSP Stadium vor den Toren von Zyperns Hauptstadt von Beginn an schwer zu kämpfen. “Wir müssen besser verteidigen”, hatte Kühbauer in Bezug auf das etwas glücklich gewonnene Hinspiel gefordert. Das gelang über weite Strecken der ersten Hälfte nicht. Gütlbauer musste bereits in der sechsten Minute gegen Omonias Stürmer-Altstar Stevan Jovetic eingreifen, gegen den er auch in Minute 20 glänzend parierte.

Bei einer Chance von Loizos Loizou packte Gütlbauer rechtzeitig vor der Linie zu (19.), kurz vor der Pause war er aber geschlagen: Der quirlige Loizou spazierte auf der rechten Seite durch die WAC-Abwehr und bediente Semedo, der den Ball aus kurzer Distanz im Tor unterbrachte. Erst nach Seitenwechsel gab der WAC durch Simon Piesinger so etwas wie einen ersten Warnschuss ab. Im Gegenzug zählte ein weiterer Semedo-Treffer wegen minimalen Abseits nicht (48.). Dazu verzog der Angreifer von den Kapverden knapp (51.).

Omonia schwächte sich in Minute 60 selbst, als Mateo Maric nach Videostudium die Rote Karte sah. Der Mittelfeldmann war Thierno Ballo mit Nachdruck auf den Fuß gestiegen. Zyperns Ligadritter blieb aber auch in numerischer Unterlegenheit die gefährlichere Mannschaft. Gütlbauer musste nach einem Ballverlust von Chibuike Nwaiwu bei einem Semedo-Schuss retten (81.). Den Matchball ließ Loizou aus, der den Ball aus sieben Metern freistehend über das Tor jagte (91.).

WAC erst in Verlängerung gefährlich

Für Ballo kam zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit Pink, der hing als Zielspieler aber in der Luft. Die ersten echten WAC-Chancen gab es erst in der Verlängerung. Angelo Gattermayer köpfelte nach einem Corner freistehend klar über das Tor (95.). Die Kärntner übernahmen zusehends das Kommando, alleine ÖFB-Team-Rückkehrer Alessandro Schöpf klopfte dreimal an (97., 98., 108.). Auf der Gegenseite musste auch Gütlbauer noch einmal eingreifen (119.).

Im Elfmeterschießen, dem ersten der WAC-Geschichte im Europacup, avancierte Pink als dritter Schütze zum Unglücksraben. Der Routinier schoss über das Tor. Zwar behielten Dejan Zukic, Schöpf, Kapitän Dominik Baumgartner und Gattermayer vom Punkt die Nerven, bei Omonia trafen aber alle fünf Schützen. Beim entscheidenden Versuch von Ioannis Kousoulos hatte Gütlbauer zwar die Fingerspitzen am Ball, vermochte diesen aber nicht zu bändigen.

Der WAC verpasste ein Startgeld von 3,17 Mio. Euro für die Conference-League-Teilnahme. In der Europa-League-Qualifikation waren die Wolfsberger zuvor bereits in der Verlängerung an PAOK Saloniki gescheitert. Als Trostpflaster für das Play-off-Out gibt es nun 925.000 Euro. Beim fünften Europacup-Antreten der Clubgeschichte war zum dritten Mal in der Qualifikationsphase Endstation.