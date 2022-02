Wahl zum Opel & Beyschlag Young Star des Monats Jänner

Bozen – Zum vierten Mal in dieser Saison wird der „Opel & Beyschlag Young Star des Monats“ ermittelt. Zur Wahl stehen wieder vier Nachwuchsspieler, die im Jänner mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben. Bis Montag, 7. Februar, um 22.00 Uhr ist das Fan-Voting geöffnet.

Folgende Spieler sind für die Jänner-Wahl nominiert:

Aljaz Predan (2000) – EC Red Bull Salzburg

der 21-jährige Slowene wechselte bereits mit Beginn der Saison 2015/16 in die Red Bull-Organisation; davor spielte er beim HK Maribor

über starke Leistungen in den U18- und U20-Teams und dem AHL-Farmteam, gab er am 26. Jänner 2020 sein Liga-Debüt inklusive Assist bei der 1:2 Shootout-Niederlage daheim gegen Villach

seit dieser Spielzeit ist der Forward fixer Bestandteil der Salzburger; in bislang 32 Spielen kam er auf zwei Tore und sechs Assists; im Jänner war seine Bilanz aus sieben Spielen (1G|1A)

Maximilian Rebernig (2000) – EC GRAND Immo VSV

der 21-jährige gebürtige Salzburger wird in dieser Saison von den Red Bulls and Villach verliehen;

der ehemalige U18- und U20-Nationalteamspieler absolviert damit seine erste Spielzeit außerhalb der Red Bull-Organisation; bereits für Salzburg kam er in zwei Saisonen auf 16 ICE-Einsätze (1G|1A); gleich in seinem zweiten Profispiel am 12. Jänner in Linz schoss er beim 2:1 den Game-Winner

für Villach kam er in fünf Jänner-Einsätzen auf ein Tor und einen Assist

Milan Horvath (2001) – Hydro Fehérvár AV19

der 20-Jährige ist in Székesfehérvár aufgewachsen und bis heute seinem Heimatverein treu; dort durchlief er sämtliche Nachwuchsteams – spielte in der ICE Young Stars League und ICE Juniors League – und agierte mit dem AVS-Farmteam auch in der ungarischen Erste Liga

seine ICE-Premiere feierte der ungarische Nationalspieler am 25. September bei der 4:6-Niederlage in Graz; noch in der selben Saison schoss er sein erstes Tor (5:4-OT-Sieg gegen DEC)

in seinen vier Jänner-Spielen verbuchte Horvath einen Assist; in der Verteidigung der Ungarn ist der jüngste Nominierte aber gesetzt

David Maier (2000) – EC-KAC

der gebürtige Kärntner David Maier erhielt seine Ausbildung beim EC-KAC; mit Beginn der Saison 2015/16 zog es ihn in die Nachwuchsabteilung vom schwedischen Klub Södertälje, für den er drei Spielzeiten absolvierte – und zeitgleich auch erstmals im Nachwuchs-Nationalteam berücksichtigt wurde

gleich im Anschluss an seine Zeit in Schweden wechselte der Defender für zwei Spielzeiten in die OHL (North Bay Battalion; Peterborough Peters), ehe er 20/21 wieder zu den „Rotjacken“ zurückkehrte

insgesamt bestritt A-Nationalteamspieler Maier, der diese Saison auch an Linz verliehen war, 40 ICE-Partien; jüngst machte er in Klagenfurt vor allem als Stürmer eine herausragenden Entwicklung; in sieben Jänner-Spielen machte er zwei Assists

Ablauf der Wahl

Zunächst werden fünf Monatssieger ermittelt. Hierfür werden pro Monat vier Spieler nominiert, die sich der Wahl stellen. Aufgrund nur weniger Spieltage im September 2021 sind die ersten beiden Monate in einer Wahl zusammengefasst worden. Die fünf Monatssieger treten dann im April 2022 zur Jahreswahl um den Titel „Opel & Beyschlag Young Star der Saison 2021/22“ an.

Die Wahl besteht aus drei Komponenten: neben dem Fan-Voting auf der Liga-Homepage, geben auch die PULS24-Experten, sowie Journalisten ihre Stimmen ab. Sollten zwei oder mehrere Spieler gleichviele Stimmen erhalten, wird nach dem Ergebnis der Fan-Wahl gereiht.

Gewinner September/Oktober | Benjamin Lanzinger (EC GRAND Immo VSV)

Gewinner November | Michal Kvasnica (HC TESLA Orli Znojmo)

Gewinner Dezember | Paul Huber (EC Red Bull Salzburg)