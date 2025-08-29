Aktuelle Seite: Home > Sport > Wechsel von Grillitsch von Hoffenheim zu Braga perfekt
Grillitsch kommt bei Braga unter

Wechsel von Grillitsch von Hoffenheim zu Braga perfekt

Freitag, 29. August 2025 | 16:35 Uhr
Grillitsch kommt bei Braga unter
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch setzt seine Fußball-Karriere in Portugal fort. Der 30-jährige Defensivspieler unterzeichnete am Freitag bei Sporting Braga einen bis Sommer 2027 gültigen Vertrag, nachdem er seinen Kontrakt bei 1899 Hoffenheim aufgelöst hatte. Der deutsche Bundesligist samt Coach Christian Ilzer hatte nicht mehr mit dem Niederösterreicher geplant. Das auch schon im Frühjahr, wo Grillitsch leihweise für den spanischen Absteiger Real Valladolid gespielt hatte.

Der 53-fache ÖFB-Teamspieler absolvierte am Donnerstag die medizinischen Tests und verfolgte danach auch schon das erfolgreiche Europa-League-Play-off-Spiel seines neuen Teams gegen Lincoln FC von der Tribüne aus. Am Freitag stand er bereits mit seinen neuen Kollegen am Trainingsplatz. Gecoacht wird der nach drei Spielen Tabellenvierte Portugals seit dieser Saison vom 42-jährigen Spanier Carlos Vicens, der zuvor jahrelang Co-Trainer bei Manchester City war.

Gute und schlechte Erinnerungen

Grillitsch war mit kürzeren Unterbrechungen seit 2017 ein wichtiger Bestandteil der TSG und absolvierte 196 Pflichtspiele für Hoffenheim. 2018 schrieb er Geschichte, als er in der Partie bei Schachtar Donezk das erste Champions-League-Tor des Vereins erzielte. “Ich durfte hier großartige sportliche Momente erleben, mit der TSG sogar in der Champions League spielen und somit auch meinen Beitrag dazu leisten, dass dieser Club seine Ziele erreicht. Leider ist das vergangene Jahr nun nicht mehr so verlaufen, wie ich es mir vielleicht selbst gewünscht hätte”, sagte Grillitsch.

Auch in Hoffenheim ist man froh, dass eine Einigung erzielt werden konnte. “Im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass wir als Club einen anderen Weg einschlagen wollen, der neue Profile erfordert. Wir haben uns mit Florian in sehr vertraulichen Gesprächen auch über seine Rolle verständigt. Daher ergibt der Wechsel zu Braga für beide Seiten Sinn”, erläuterte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Vor Hoffenheim hatte der beim SKN St. Pölten ausgebildete Grillitsch für Werder Bremen (54 Einsätze) gespielt, in der Saison 2022/23 war er für Ajax Amsterdam (18 Einsätze) tätig. Bei Braga erhält er die Nummer 27.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Neue Förderungen für den Kauf von Elektrofahrzeugen
Kommentare
108
Neue Förderungen für den Kauf von Elektrofahrzeugen
Nachzahlung für Abgeordnete: Kompatscher lenkt ein
Kommentare
51
Nachzahlung für Abgeordnete: Kompatscher lenkt ein
Schülervertretung fordert Klarheit zu Schulausflügen
Kommentare
42
Schülervertretung fordert Klarheit zu Schulausflügen
Tochter Joelle hat Achammers Leben völlig verändert
Kommentare
39
Tochter Joelle hat Achammers Leben völlig verändert
Hotel am Gardasee holt sich Zertifikat “Muslim Friendly”
Kommentare
36
Hotel am Gardasee holt sich Zertifikat “Muslim Friendly”
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 