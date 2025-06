Weiss Zweiter beim 26. Ironman Austria – Deutscher Sieg

Von: apa

Triathlet Michael Weiss hat beim 26. Ironman Austria in Klagenfurt Rang zwei belegt. Der Niederösterreicher musste sich am Sonntag nach 3,8 km Schwimmen, 180 km mit dem Rad und einem Marathon über 42,2 km in einer Zeit von 7:57:43 Std. nur dem Deutschen Finn Große-Freese geschlagen geben. Der 24-jährige Sieger wies im Ziel 4:48 Min. Vorsprung auf. Weiss sicherte sich als Zweiter den Staatsmeistertitel. Zweitbester Österreicher war Georg Enzenberger als Neunter.

Große-Freese setzte sich in der zweiten Rennhälfte der Raddisziplin entscheidend von der Konkurrenz ab und gewann vor tausenden Zuschauern die Hitzeschlacht schließlich in 7:52:55 Std. “Ich bin stolz, dass ich es geschafft habe, ich konnte es mir gut einteilen. Die Stimmung war einfach unfassbar”, meinte der Deutsche.

Weiss zeigte trotz hoher Temperaturen, die am frühen Nachmittag die 30-Grad-Marke überschritten, ein starkes Finish. Der 44-Jährige kämpfte sich im Bewerb stetig nach vorne und distanzierte am Ende den drittplatzierten Norweger Kristian Grue um acht Sekunden. “Unglaublich, so etwas habe ich noch nie abgeliefert. Beim Zielsprint habe ich den Norweger glauben lassen, dass ich nicht mehr kann. Dann habe ich voll angezogen in der vorletzten Kurve”, sagte Weiss, der von einem “extrem harten Rennen” sprach und sich zum vierten Mal mit dem Staatsmeistertitel auf der Triathlon-Langdistanz belohnte.