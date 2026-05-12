Aktuelle Seite: Home > Sport > Weißhaidinger erhält Last-Minute-Ticket für Shanghai
Weißhaidinger kurzfristig nach Shanghai eingeladen

Weißhaidinger erhält Last-Minute-Ticket für Shanghai

Dienstag, 12. Mai 2026 | 19:16 Uhr
Weißhaidinger kurzfristig nach Shanghai eingeladen
APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
Schriftgröße

Von: apa

Lukas Weißhaidinger darf sich über eine kurzfristige Einladung zum Diamond-League-Meeting in Shanghai am Samstag (13.48 Uhr MESZ) freuen. Seine Weiten von 67 bzw. 65,64 m haben dem 34-jährigen Oberösterreicher das Last-Minute-Ticket eingebracht. “Mit mir sind’s jetzt elf Starter – von den Top-Leuten fehlt verletzungsbedingt eigentlich nur Weltrekordhalter Mykolas Alekna”, blickt der Vize-Europameister mit Freude nach China.

“Ich freue mich auf die Herausforderung, auch wenn die Einladung sehr kurzfristig kommt”, betont der ÖLV-Rekordhalter, der Donnerstagfrüh noch ein kurzes Training in der Südstadt absolviert. Laut seinem Coach Gregor Högler wird Weißhaidinger nur 30 Stunden in China sein. “Aber ich gehe davon aus, dass er trotz der kurzfristigen Einladung und Anreise konkurrenzfähig ist.” 2017 war Weißhaidinger schon einmal in Shanghai, damals war er Vierter. Angesichts der Umstände wäre er mit diesem Platz “mehr als zufrieden”. Ebenfalls für Österreich am Start ist in der 15-Millionen-Metropole übrigens 110-m-Hürden-Sprinter Enzo Diessl.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Kommentare
124
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
Kommentare
91
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Kommentare
50
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Lokalpolizei: Gesetzentwurf kommt im Juni in den Landtag
Kommentare
37
Lokalpolizei: Gesetzentwurf kommt im Juni in den Landtag
Was hier beraten wird, steht morgen in Schulbüchern und Heften
18
Was hier beraten wird, steht morgen in Schulbüchern und Heften
Anzeigen
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Von Südtirol ans Meer | Anzeige
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 