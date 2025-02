Weißrote gegen Cremonese ohne Chance

Von: ka

Cremona – Im Rahmen des 25. Spieltags kehren die Weißroten von Mister Castori mit leeren Händen vom Auswärtsspiel im Stadio „G. Zini“ heim: auf Vandeputte (28.) kann Davi (59.) antworten, der späte Doppelpack von Ex-FCS-Spieler De Luca entscheidet die Partie (76., 90+2.).

Dem FC Südtirol reicht beim Auswärtsspiel bei der Unione Sportiva Cremonese eine beherzte Leistung mit Herz und Willen nicht aus: der Tabellenvierte setzt sich im Rahmen des 25. Spieltags der Serie BKT 2024/25 im Stadio „Giovanni Zini“ von Cremona mit 3:1 (1:0) durch. In Spielminute 28 gehen die Grigiorossi in Führung: in der FCS-Vorwärtsbewegung wird ein vermeintliches Foul an Praszelik an der linken Grundlinie nicht geahndet, Cremonese kann so den Konter starten. Vasquez spielt Collocolo in die Tiefe an, der auf links Vandeputte sieht: dieser kann Adamonis zum 1:0 überwinden. Das Tor hält einem VAR-Review stand. Nach dem Seitenwechsel können die Weißroten ausgleichen: nach einem Foul an Casiraghi lässt der Unparteiische den Vorteil laufen, Merkaj kann so auf links in der Box Davi mitnehmen, der mit einem präzisen Diagonalschuss ins lange rechte Eck zum 1:1 trifft (59.). Jedoch erweist sich in der Schlussphase ein Doppelpack des Ex-FCS-Spielers De Luca als fatal: zuerst trifft er nach einer Johnsen-Hereingabe per Kopf zum 2:1 (76.), ehe er in der Nachspielzeit mit rechts den 3:1-Endstand markiert (90 + 2.).

ALLE HÖHEPUNKTE DER PARTIE IM DETAIL

Die Weißroten, heute in blau, stoßen an und nutzen einen Fehlpass der Cremonese-Abwehr zur ersten Torraumszene: der Lochpass von Praszelik ist für Merkaj gedacht, dieser wird jedoch in extremis vom aus seinem Tor stürmenden Fulignati antizipiert (2.). Auf der Gegenseite gibt es Freistoß von der Strafraumgrenze für die Grigiorossi: Castagnetti nimmt sich der Aufgabe an, sein Versuch mit links rauscht am langen linken Eck vorbei (8.). Die Gäste stehen gut und sind um schnelle Umschaltmomente bemüht, die sie auch wiederholt bis ins letzte Drittel kommen lassen – dort allerdings fehlt zunächst die Präzision und die Konsequenz beim letzten Zuspiel. Am anderen Ende wird Cremonese durch Azzi gefährlich, er zieht von der linken Außenbahn ins Zentrum und wuchtig ab, Adamonis ist aber auf der Hut (22.).

Der FCS befindet sich in der Vorwärtsbewegung, als ein vermeintliches Foul an Praszelik an der linken Grundlinie nicht geahndet wird – und so starten die Hausherren den Konter, durch den sie in Führung gehen sollten: Vazquez bedient Collocolo mit einem Ball in die Tiefe, dieser wiederum eröffnet auf links zum mitgelaufenen Vandeputte, der in die FCS-Box eindringt und Adamonis zum 0:1 überwindet (28.). Der VAR überprüft den Treffer und bestätigt ihn (30.). In Minute 39 wird ein Freistoß von Vandeputte von der Mauer abgefälscht: der Ball klatscht an den rechten Pfosten, Pickel versucht im Anschluss, den Abpraller aus sehr spitzem Winkel auf das Tor zu bringen – das Spielgerät endet am Außennetz. In der Nachspielzeit kommt der FC Südtirol zur Riesenchance auf den Ausgleich: Odogwu setzt sich energisch gegen seinen Bewacher durch, dringt auf links in den Cremonese-Strafraum ein und legt seinen Diagonalschuss mit links haarscharf am langen rechten Eck vorbei (45 + 2.). Dann ist Halbzeit.

Mister Castori bringt zur Pause El Kaouakibi für Praszelik, Molina rückt dafür von der rechten Außenbahn ins Mittelfeld. Eine Cremonese-Drangphase ohne wahre Torraumszenen übersteht der FC Südtirol schadlos und kommt in Minute 59 gar zum zwischenzeitlichen Ausgleich: der Unparteiische lässt nach Foul an Casiraghi an der Strafraumgrenze den Vorteil laufen, Merkaj kann so auf links in der Box Davi mitnehmen, der mit einem präzisen Diagonalschuss ins lange rechte Eck zum 1:1 trifft. Es ist das erste Tor für den Leiferer seit der Partie gegen Fiorenzuola im Jahr 2021. Mit ihrer ersten wahren Möglichkeit in Hälfte zwei finden die Grigiorossi zur erneuten Führung: nachdem die Hausherren auf rechts energisch einen Ball festmachen und das Spiel verlagern können, bedient Castagnetti auf links Johnsen, der mit seiner präzisen Hereingabe an den zweiten Pfosten den Kopf des eingewechselten Ex-FCS-Akteurs De Luca erreicht – dieser drückt den Ball energisch zum 2:1 in die Maschen (76.). Die Weißroten sind um eine Reaktion bemüht, doch die zwingenden Torchancen hat Cremonese: Adamonis bewahrt die Seinen mit einer starken Reaktion gegen Valoti vor dem Knockout (88.), der in der Nachspielzeit jedoch trotzdem folgen sollte: nach einer Kombination der Hausherren ist es Barbieri, der De Luca bedient – letzterer trifft mit rechts flach ins lange linke Eck zum 3:1-Endstand und zum persönlichen Doppelpack (90 + 2.).

US CREMONESE – FC SÜDTIROL 3:1 (1:0)

US CREMONESE (3-5-2): 1 Fulignati; 55 Folino, 5 Ravanelli, 15 Bianchetti ©; 18 Collocolo, 6 Pickel (67. 11 Johnsen), 19 Castagnetti, 27 Vandeputte (82. 4 Barbieri), 7 Azzi; 20 Vazquez (82. 8 Valoti), 99 Nasti (67. 9 De Luca)

Auf der Ersatzbank: 12 Drago, 22 Malovec, 25 Tricca, 37 Majer, 42 Moretti, 90 Bonazzoli, 98 Zanimacchia

Trainer: Giovanni Stroppa

FC SÜDTIROL (3-5-2): 31 Adamonis; 34 Veseli, 19 Pietrangeli, 30 Giorgini; 24 S. Davi (81. 3 Barreca), 17 Casiraghi ©️ (89. 7 Rover), 99 Praszelik (81. 28 Kofler), 18 Pyyhtiä (46. 2 El Kaouakibi), 79 Molina; 33 Merkaj (81. 9 Gori), 90 Odogwu

Auf der Ersatzbank: 16 Lamanna, 4 Arrigoni, 6 Martini, 8 Mallamo, 14 F. Davi, 23 Ceppitelli, 64 Vergani

Trainer: Fabrizio Castori

SCHIEDSRICHTER: Alessandro Prontera (Bologna) | Die Assistenten: Alessandro Cipressa (Lecce) & Francesca Di Monte (Chieti) | Vierter Offizieller: Domenico Castellone (Neapel)

VAR: Antonio Giua (Olbia) | AVAR: Gianpiero Miele (Nola)

TORE: 1:0 Vandeputte (28.), 1:1 Davi (59.), 2:1 & 3:1 De Luca (76., 90+2.)

DISZIPL. MAßNAHMEN: Gelbe Karten – Veseli (FCS | 38.), Collocolo (USC | 41.), Folini (USC | 86.)

ANMERKUNGEN: bedeckter Nachmittag, Temperaturen um 6-7°C. Teils starker Regen vor wie während der Partie. 7.524 Zuschauer (1.211 verkaufte Tickets, davon 73 Gästefans, und 6.313 Abonnenten) | Eckenverhältnis: 4-4 (1-1) | Nachspielzeit: 2min + 4min