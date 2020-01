Weltcup geht mit Verfolgungsrennen in Passeier weiter

Moos in Passeier – Volles Programm beim FIL Weltcup im Rennrodeln auf Naturbahn. In Moos in Passeier (ITA) steht ab Freitag das zweite Rennen der Saison auf dem Programm, zugleich werden bis Sonntag auch die einzigen Verfolgungsrennen dieses Winters ausgetragen.

Die Bergkristall-Bahn im Passeiertal war zuletzt im Januar 2018 Austragungsort eines FIL Weltcups im Rennrodeln auf Naturbahn, damals sprang der RV Passeier als Ersatzort für den ursprünglich in Moskau geplanten Weltcup ein.

Mit Evelin Lanthaler, Alex Gruber und Patrick Pigneter/Florian Clara räumten 2018 die „Azzurri“ in allen Rennen ab.

In diesem Jahr gibt es auf der Heimbahn der Weltmeisterin Evelin Lanthaler ein volles Programm: Am Freitag, 10. Januar, gehen die Doppelsitzer in die beiden Wertungsläufe, am Samstag folgen die Entscheidungen im Einsitzer Damen und Herren sowie die Verfolgung im Doppelsitzer. Mit der Verfolgung Einsitzer Damen und Herren geht das

Weltcup-Wochenende im Passeiertal zu Ende.

Im Verfolgungsrennen sind die besten 16 Damen und die besten 26 Herren der Weltcupwertung startberechtigt. Ausgetragen wird die Verfolgung als K.O.-Rennen, das heißt die/der Weltcupführende trifft in der ersten Runde auf die/den letzten der Startliste und die/der schnellere Athlet/in steigt in die nächste Runde auf. Um die Podestplätze fahren im Finale die besten Vier, die jeweilige Laufzeit ergibt dann den Endstand der Top-4.

Nach dem Weltcup-Auftakt in Winterleiten (AUT) führen Evelin Lanthaler (ITA), Michael Scheikl (AUT) und Pavel Porshnev/Ivan Lazarev (RUS) die Weltcupwertungen an.

Programm:

Freitag, 10. Januar

10.30 Uhr: 1. Lauf Doppelsitzer

12.00 Uhr : 2. Lauf Doppelsitzer

Samstag, 11. Januar

09.30 Uhr: 1. Lauf Damen/Herren

11.30 Uhr : 2. Lauf Damen(Herren

15.00 Uhr: Verfolgungsrennen Doppelsitzer

Sonntag, 12. Januar

09.30 Uhr: Verfolgungsrennen Damen/Herren