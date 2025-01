Weltcupsiege für Österreichs Rodlerinnen bei WM-Generalprobe

Von: apa

Die österreichischen Kunstbahn-Rodlerinnen haben in Oberhof beim letzten Weltcup vor der WM in Kanada beide Rennen gewonnen. Madeleine Egle fuhr am Samstag im Einsitzer vor Julia Taubitz (GER/+0,113 Sek.) und Natalie Maag (SUI/0,243) zu ihrem vierten Saisonerfolg. Selina Egle/Lara Kipp gelang im Doppelsitzer vor zwei deutschen Schlitten der bereits sechste Sieg in Serie.

Anschließend waren noch die Doppelsitzer der Männer an der Reihe. Am Sonntag stehen der Einer der Männer und der Mixed-Bewerb auf dem Programm.