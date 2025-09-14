Aktuelle Seite: Home > Sport > Weltmeister Deutschland holt in Riga EM-Titel
Dennis Schröder führte Deutschland zum EM-Titel

Weltmeister Deutschland holt in Riga EM-Titel

Sonntag, 14. September 2025 | 22:13 Uhr
Dennis Schröder führte Deutschland zum EM-Titel
APA/APA/AFP/GINTS IVUSKANS
Schriftgröße

Von: apa

Das Team Deutschlands hat sich am Sonntag in Riga den Basketball-EM-Titel der Männer gesichert. Die Equipe um den zum wertvollsten Spieler des Turniers (MVP) gewählten Kapitän Dennis Schröder gewann das Finale gegen die Türkei 88:83 (40:46). Das einzige Mal davor hatten die Deutschen diesen Titel 1993 geholt, sie sind nun amtierender Welt- und Europameister. Bronze sicherte sich in Lettland Griechenland mit NBA-Star Giannis Antetokounmpo durch ein 92:89 über Finnland.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fall Don Carli: Bischof gesteht Fehler ein
Kommentare
89
Fall Don Carli: Bischof gesteht Fehler ein
Tödliche Arbeitsunfälle: Unsere Region bleibt trauriger Spitzenreiter
Kommentare
39
Tödliche Arbeitsunfälle: Unsere Region bleibt trauriger Spitzenreiter
Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt
Kommentare
36
Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt
Warum Jugendliche mit dem Sport aufhören
Kommentare
26
Warum Jugendliche mit dem Sport aufhören
Schwazer: “Ich bin immer gelassen”
Kommentare
26
Schwazer: “Ich bin immer gelassen”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 